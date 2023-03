Roeselare-coach Steven Vanmedegael heeft op zijn 35ste afspraak met de geschiedenis: “Ja, ik ben hier een goede job aan het doen”

Het is een glunderende Roeselare-coach die ontspannen in de sofa van het hotel in Modena plaatsneemt. Je zou ook voor minder in je nopjes zijn. Vanmedegael leidde zijn team naar een historische finale. “Eigenlijk is die eindstrijd een beloning voor onze hele Europese campagne”, begint Vanmedegael. “We misten de kwalificatie voor de tweede ronde van de Champions League op een haar. Of dat uiteindelijk ons geluk is gebleken, weet ik niet goed. Enerzijds besef ik dat we het op het kampioenenbal allicht niet tot in de finale geschopt zouden hebben, anderzijds hebben we toch maar mooi wereldtopper Piacenza uitgeschakeld in de CEV Cup. Een Europese finale spelen blijft hoe dan ook een prachtig uithangbord voor de club. En die zal ook blinken op mijn eigen cv. Zo’n prestaties vinden ook weerklank in het buitenland. Ja, ik ben hier toch een goede job aan het doen.”