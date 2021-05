Roeier Ward Lemmelijn kan niet stunten en moet olympische droom voor Tokio opbergen

In de skiff voor mannen waren nog twee olympische tickets te verdienen. Lemmelijn, de regerende wereldkampioen indoorroeien, werd zaterdagochtend derde in de eerste van vier reeksen. Enkel de eerste van elke reeks plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales. In de daaropvolgende herkansingen kon hij het tij niet keren en greep hij naast de twee laatste tickets voor de halve finales.

Lemmelijn zal dus nog even geduld moeten oefenen voor zijn olympische droom. Maar dat wijzigt weinig aan zijn ambities. Het hoofddoel van onze landgenoot blijft vooral deelname aan de Spelen van 2024 in Parijs.

Het duo Ruben Claeys/Pierre De Loof plaatste zich zaterdagvoormiddag wel voor de halve finales en blijft op koers voor Tokio. Claeys en De Loof eindigden op de tweede plaats in de tweede van drie reeksen. De eerste twee kwalificeerden zich rechtstreeks voor de halve finales. Het Belgische duo finishte in 6:25.63 en moest enkel de Russen Potapkin en Kondratyev (6:21.19), zesde op het voorbije EK in Varese, laten voorgaan. Claeys en De Loof komen zondag (9u15) in actie in hun halve finale, de eerste drie stoten door naar de A-finale. Die stond aanvankelijk maandag gepland, maar werd vanwege slechte weersvoorspellingen voor die dag vervroegd naar zondag (11u40).