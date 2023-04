Robin Overbeeke loodst Aalst langs zwak Guibertin naar finale tegen Menen

Aalst-coach Christophe Achten gaf het vertrouwen aan het team dat vorig weekend tegen Menen een 0-2-achterstand omboog in winst. Dus met Mikkel Hoff aan de pas en aanvoerder Overbeeke als opposite. De Nederlander was duidelijk in zijn sas. In de openingsset scoorde hij 8 punten en werkte hij af aan 70 procent. De thuisploeg begon gedisciplineerd aan de partij en sloeg een eerste kloof, maar na twee aces op rij van Huysegoms hingen de bordjes weer gelijk (7-7). Aalst scoorde vlot en nam opnieuw afstand. Het was ex-Aalst-speler Van de Voorde die met een killblock de stand opnieuw in evenwicht bracht (15-15). Bij Aalst deed ook Bogachev (6 op 7) aanvallend zijn duit in het zakje. In money time scoorde hij drie keer waaronder de setbal.