Rico Verhoeven spot met Jamal Ben Saddik voor titelkamp: “Ik ben meer sportman. En ook eerlijk en oprecht”

KickboksenDe Marokkaans Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik neemt het op 30 januari 2021 tegen de Nederlander Rico Verhoeven op in een wereldtitelgevecht in de zwaargewichtklasse. Dat bevestigt Glory, ‘s werelds grootste kickboksorganisatie. Verhoeven staat bekend als de GOAT van het kickboksen en heeft alles behalve schrik van Ben Saddik: “Altijd leuk als een kat met een muis speelt.”

Het zal niet de eerste keer zijn dat Ben Saddik en Verhoeven elkaar bekampen. De 30-jarige Ben Saddik maakte in 2011 zijn professionele debuut tegen de Nederlander met een technische knock-out. Een partij die Verhoeven niet echt in rekening wil brengen. “Hij zegt dat het 1-1 staat tussen ons, maar dat eerste gevecht is al zo lang geleden. Ik stond toen aan het begin van mijn carrière, had nog een pamper aan”, zegt Verhoeven bij NOS. “We zitten nu op een heel ander level. Dat verschil ga ik laten zien. Je kunt hem niet eens met mij vergelijken, maar het is altijd leuk als een kat met een muis speelt, niet?”

Verhoeven nam in 2017 wraak door Ben Saddik uit te schakelen in de vijfde ronde van een fel titelgevecht in het uitverkochte Rotterdamse sportpaleis Ahoy. En de twee zijn niet meteen vrienden, afgaande op nog een quote van Verhoeven. “Ik vind dat ik meer een sportman ben, maar nog belangrijker: ik ben eerlijk en oprecht. Als je dat niet bent, dan mag ik je niet zo.”

Volledig scherm Rico Verhoeven (l) en Jamal Ben Saddik voor hun kamp in december 2017. © EPA

Voor Ben Saddik is het nieuwe gevecht tegen Verhoeven een niet te missen afspraak, want ‘The Goliath’ kan aanspraak maken op de Championship-belt. De challenger uit Antwerpen stond voor het laatst in de ring in december 2018, toen hij een toernooi voor zwaargewichten won met een gebroken hand.

Vorig jaar in december vocht de 31-jarige Verhoeven voor het laatst, tegen zijn landgenoot Badr Hari. Hij haalde het toen van de Amsterdammer, die moest opgeven met een enkelblessure. Verhoeven verdedigde voor de negende keer op rij met succes zijn kampioensgordel.

Volledig scherm Jamal Ben Saddik. © Photo News