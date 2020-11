Ricciardo walgt van Formule 1: “Ze maakten entertainment van de crash van Grosjean”

Formule 1Het ging na de Grand Prix van Bahrein na afloop uiteraard vooral over de horrorcrash van Romain Grosjean . Het ernstige ongeluk hakte er ook bij de andere coureurs flink in en Daniel Ricciardo haalde zelfs uit naar de Formule 1.

“Ik wil het eigenlijk helemaal niet over de race hebben”, was de Renault-coureur duidelijk tegenover Ziggo Sport. “Ik wil zeggen dat ik het walgelijk vind wat de Formule 1 vandaag heeft gedaan, ik ben zeer teleurgesteld. De manier waarop de crash van Grosjean in beeld werd gebracht... ze bleven het maar herhalen. Het was respectloos. Respectloos naar de familie van Grosjean en respectloos naar al onze families die aan het kijken waren.”

Ricciardo walgde van wat hij te zien kreeg. “We moesten een uur later weer racen en elke keer als we naar de televisie keken, zagen we weer een vuurbal en een door midden gebroken auto. Dat hadden we morgen wel kunnen zien, dat hadden we nu niet willen zien. In mijn ogen maakte de Formule 1 entertainment van de crash, ze speelden met onze emoties. Walgelijk. Hopelijk vinden andere coureurs dat ook. Ik zou zeer verrast zijn als niet iedereen dit gevoel deelt.”

Hamilton: “Het was gruwelijk”

Ook winnaar Lewis Hamilton reageerde alleszins op de crash. “Het was een schokkend beeld om te zien”, zei Hamilton, die na het stilleggen van de race eerder op de dag ook al via social media had gereageerd dat hij opgelucht was dat Grosjean het goed maakte. “Als ik in de wagen stap, weet ik dat ik risico’s neem. Maar het was gruwelijk. Ik ben zo dankbaar dat de halo zijn werk heeft gedaan. Het had zo veel erger kunnen zijn.”

