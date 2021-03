Rhinovirus houdt lelijk huis: Belgische ruiters staan voor zware olympische missie om paarden gezond te houden

Boksen “De grootste bokskamp ooit”: akkoord over titanenge­vecht tussen Joshua en Fury

15 maart Er is een akkoord bereikt tussen de Britse boksers Anthony Joshua (WBA-, IBF-, en WBO-wereldkampioen) en Tyson Fury (WBC-wereldkampioen) over twee bokskampen waarbij alle titels op het spel gezet worden. Het gevecht tussen de zwaargewichten moet de belangrijkste kamp ooit worden in de Britse bokswereld.