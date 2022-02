Revanche voor Red Lions in tweede wedstrijd in Argentinië: “Belangrijk dat we goed reageerden na de nederlaag van zaterdag”

HockeyDe Red Lions namen zondagavond in Buenos Aires revanche voor de nederlaag tegen Argentinië een dag eerder: 0-2. Alexander Hendrickx en Loïck Luypaert troffen raak op strafcorner. “Die nederlaag van zaterdag voelde toch pijnlijk aan”, aldus doelman Loic Van Doren. “Logisch, want wij willen graag alles winnen.”

Voor de tweede wedstrijd van de Red Lions tegen Argentinië kwamen in vergelijking met zaterdag Nicolas de Kerpel, Nicolas Poncelet en Thibeau Stockbroekx in het team ter vervanging van Tanguy Cosyns, William Ghislain en Tommy Willems.

Onze olympische kampioenen wilden revanche voor de 2-1-nederlaag van een dag eerder en namen meteen het initiatief. Dat overwicht leverde in het eerste kwartier een festival aan strafcorners op. De troepen van bondscoach Michel van den Heuvel kregen in dat eerste kwart liefst acht pc’s en bij de allerlaatste was het prijs: 0-1 en haast vanzelfsprekend stond Alexander Hendrickx aan het kanon.

Na dat sterke kwart ging de voet bij de Lions ietwat van het gaspedaal. Beide teams versierden in kwart twee één strafcorner. Tot echt uitgesproken kansen kwam het niet. Ruststand in Buenos Aires: 0-1.

Ook in de tweede helft was het wachten op prangende fases. De mooiste actie in kwart drie kwam op naam van Arthur Van Doren. Met een prachtige lange pass bediende hij Sébastien Dockier, maar diens voorzet kon door Cédric Charlier net niet afgerond worden.

In het laatste kwartier hield België de wedstrijd – ondanks schuchtere pogingen van Argentinië – onder controle. Vijf minuten voor het eindsignaal kregen de Lions een elfde strafcorner. Hendrickx stond niet op het veld, maar Loïck Luypaert klaarde de klus: 0-2 en wedstrijd in kannen en kruiken. Een alweer uitstekende doelman Loic Van Doren hield Argentinië in de slotseconden nog van de aansluitingstreffer. Opnieuw werd aangetoond dat België twee keepers van wereldklasse in de rangen heeft en dat is een grote luxe.

Volledig scherm © ZUMAPRESS

Na drie wedstrijden zonder overwinning – twee tegen Nederland en één tegen Argentinië – grepen de Red Lions opnieuw drie punten in de Pro League.

“Wij incasseerden in de twee wedstrijden tegen Argentinië geen enkel doelpunt op strafcorner en dat is toch een belangrijke statistiek”, aldus Loic Van Doren. “Zaterdag zat bij ons de structuur nog wat stroef. Een dag later hockeyden we als team vloeiender en achteraan hadden we alles beter op orde. Toegegeven: het was nog geen champagnehockey, maar we staan ook nog maar aan het begin van ons traject richting WK volgend jaar.”

Na een stage van 22 dagen in Zuid-Amerika reizen de Lions terug naar huis. “Vakantie was het niet”, lacht Van Doren. “Er werd super hard getraind. Het is belangrijk om voor een langere periode bij elkaar te zijn. We legden hier de basis voor de rest van het seizoen. Nu moeten we match na match opnieuw groeien als team. Het was niet leuk om zaterdag van Argentinië te verliezen, maar wij speelden nog geen toernooi sedert de Spelen in Tokio. De Argentijnen kwamen net terug van de Pan American Cup. Het belangrijkste is dat we na de match van zaterdag goed reageerden.”

Voor de volgende ontmoetingen van de Red Lions in de Pro League is het wachten tot 20 en 21 mei. Dan ontvangen onze hockeymannen Spanje op het Wilrijkse Plein in Antwerpen.

De Red Lions begonnen met Loic Van Doren, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Nicolas de Kerpel, Antoine Kina, Victor Wegnez, Simon Gougnard, Cédric Charlier en Sébastien Dockier. Later volgden Loïck Luypaert, John-John Dohmen, Florent Van Aubel, Felix Denayer, Nicolas Poncelet en Thibeau Stockbroekx.

Opnieuw 3-1-verlies voor Panthers tegen Argentinië

Een dag na de 3-1-nederlaag stonden de Red Panthers in Buenos Aires in het kader van de Pro League opnieuw tegenover Argentinië. Deze keer kwam België op voorsprong, maar uiteindelijk werd het opnieuw een 3-1-nederlaag. “In de tweede helft begonnen er te veel gaten te vallen”, aldus Michelle Struijk.

In tegenstelling tot zaterdag kwamen Sophie Limauge en Delphine Mariën in de ploeg, Lyne Van Dieren en strafcornerspecialiste Stephanie Vanden Borre, die in de eerste match een gebroken neus opliep, bleven in de tribune.

De Panthers begonnen zonder complexen aan de wedstrijd en versierden in het eerste kwart twee strafcorners. De eerste poging in de elfde minuut was meteen prijs. De 21-jarige Lucie Breyne werkte koeltjes voorbij de Argentijnse doelvrouw Barberi.

Die Belgische treffer was het sein voor ‘Las Leonas’ om in kwart twee meer druk te zetten. Dat resulteerde in drie strafcorners, maar het Belgische blok stond pal. In doel wisselden Aisling D’Hooghe en Elena Sotgiu opnieuw per kwart af.

Volledig scherm © worldsportpics

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld als in kwart twee: een zeer dominant Argentinië ging op zoek naar de gelijkmaker en versierde een pak strafcorners. In minuut 37 was het uiteindelijk Agustina Gorzelany die D’Hooghe kon verrassen: 1-1. Eventjes kwamen de Panthers uit de omknelling – ze versierden ook twee pc’s -, maar een achtste Argentijnse strafcorner in de 43ste minuut bracht het thuisland, opnieuw via Gorzelany, op voorsprong (2-1).

Een vuist konden onze hockeyvrouwen in het laatste kwartier niet meer maken en Gorzelany zorgde één minuut voor affluiten voor een hattrick: 3-1.

“We begonnen goed aan de wedstrijd, maar hadden het in vergelijking met de wedstrijd van zaterdag wel moeilijker”, aldus Michelle Struijk. “Na de pauze gaven we Argentinië soms te veel ruimte. Het is vooral jammer dat we zaterdag met nog een goede vijf minuten op de klok een 1-1-gelijkspel uit handen gaven.”

Struijk, die op de verdedigende strafcorner steevast ijzersterk uitloopt, moest in de tweede wedstrijd de rol van Stephanie Vanden Borre in de verdediging overnemen. “Iedereen weet hoe belangrijk Stephanie voor het team is. Haar afwezigheid was een aderlating. Ik heb haar taak zo goed mogelijk overgenomen.”

Volledig scherm © worldsportpics

Met het oog op het WK in juli – donderdag staat de loting van de poules op de affiche – hebben de Panthers alleszins een belangrijke stage achter de rug. “Die stage afsluiten tegen de zilveren medaillewinnaars van Tokio én voor een volle tribune was mooi”, aldus Struijk. “We hebben van de wedstrijden genoten, maar met het resultaat mogen we niet tevreden zijn.”

De volgende matchen om de Pro League voor de Red Panthers staan pas midden mei op de affiche. Dan trekken de hockeysters naar Chapel Hill in North Carolina voor twee ontmoetingen met de Verenigde Staten.

De Red Panthers begonnen met Aisling D’Hooghe, Lien Hillewaert, Vanessa Blockmans, Emma Puvrez, Judith Vandermeiren, Charlotte Englebert, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Abi Raye, Alix Gerniers en Justine Rasir. Later volgden: Elena Sotgiu, Sophie Limauge, Louise Versavel, Lucie Breyne, Ambre Ballenghien, Delphine Mariën en Alexia ’t Serstevens.

Volledig scherm © worldsportpics