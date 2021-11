Revanche op alle pech: Jelle Geens wint met lange sprint de WTCS-triatlon in Abu Dhabi

TriatlonJelle Geens heeft in Abu Dhabi de eerste manche in de World Triathlon Championship gewonnen. Onze 28-jarige landgenoot ziet daarmee een eind komen aan een lange periode vol miserie.

Straf nummer van Jelle Geens. De triatleet was in Abu Dhabi pas aan zijn eerste wedstrijd toe na een polsbreuk midden september, maar prompt liep hij naar de overwinning in de WTCS-race. Geens kwam als iets mindere zwemmer als 39ste uit het water, maar schoof in het fietsen en lopen gestaag op.

In een spannend loopnummer nam hij met een beenharde slotkilometer de maat van de Fransman Vincent Luis. Voor Geens is het een revanche op alle pech die hij dit jaar kende, want naast zijn polsbreuk was er ook het missen van de individuele triatlon op de Olympische Spelen na een coronabesmetting.

Geens was dan ook tuk op een sterk wederoptreden in de Verenigde Arabische Emiraten, met de WTCS in Abu Dhabi wint hij zijn tweede wedstrijd op het allerhoogste niveau in de korte afstand van het triatlon. Eerder won hij als eerste Belg ooit een WTS-manche in 2019, toen in Montréal. Volgende maand maakt hij z’n debuut in het Ironman-circuit met de 70.3-wedstrijd in Indian Wells.

