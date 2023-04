Revaliderende Jan Quaeyhaegens, die onder hypnose ging voor laatste kamp, hoopt op titelgevecht in september: “Spektakel zeker zo belangrijk”

Je kan Cage Warriors zaterdag HIER als HLN-abonnee exclusief en gratis bekijken. Ben je nog geen abonnee? Dan kan je hier ook een abonnement afsluiten, maandelijks opzegbaar of met meer voordeel vanaf 1 jaar.

KIJK. ‘Q Bomb’ klopt Ciardo op 18 maart tijdens Cage Warriors 150

Een hiphop/rapnummer van St. Society geeft het gemoed van Jan Quaeyhaegens (30) weer. ‘Big dreams, I got big dreams’. Dromen doet hij groot(s). De muziek ook op een recente YouTube-video (zie hieronder) met zijn meest spectaculaire aanvalsgolven. ‘Q Bomb’, de man die zijn elf zeges ook opluisterde met elf ‘finishes’. Geen vervelende puntentellingen van jury’s. Maar nagenieten zit er niet in voor de Antwerpenaar na zijn spektakelzege op de Italiaan Ciardo halfweg maart. Het is revalideren geblazen voor ‘Q Bomb’ na de - geslaagde - kijkoperatie aan de schouder die hij snel na de kamp onderging. Artrose van het zogenaamde ‘AC-gewricht’, de uiteindes van het schouderdak en het sleutelbeen. Schouder die de voorbije jaren te zwaar belast is geweest, waar te veel op gevallen is. Een klassieke MMA-blessure, zeg maar.

Maar wel een vervelende. Wat Quaeyhaegens wijselijk ook geheim hield in de aanloop naar de kamp tegen Ciardo, om de Italiaan die schouder niet te veel te laten aanvallen. Maar ze speelde hem wel parten in zijn voorbereiding op de wedstrijd, zeker omdat hij bovendien ook kampte met een licht gescheurd enkelligament. “Ik geef eerlijk toe dat mijn voorbereiding op Ciardo een erg lastige was. In plaats van trainingsweken van zes dagen, moest ik nu geregeld rustmomenten inplannen. ‘Rusten, coach’, ik had het nog nooit zo veel gezegd.”

“Door die artrose in de schouder kon ik met rechts niet echt hard stoten en ook rechtstaand verliep alles minder vlot. Niet dat ik er ook maar één moment aan heb getwijfeld dat ik Ciardo ging verslaan, uiteindelijk kan ik ook al teren op elf jaar ervaring in het MMA. Maar die fysieke kwalen zorgden wel voor de nodige twijfel en nervositeit. Ook met die verhoogde aandacht in de media. Mentaal was dat niet altijd makkelijk. Ik wist bovendien dat ik haast verplicht was om te winnen - op dit moment in mijn carrière was verliezen geen optie. Of de opstap naar de UFC had een flinke knauw gekregen.”

© Photo News / Photo News / Photo News

Elk nadeel heeft zijn voordeel, weet ook Quaeyhaegens. De tijd die plots vrijkwam, besteedde hij aan zijn mentale kracht. En zo belandde hij twee weken voor de kamp bij een hypnotiseur waarmee hij via een sponsor in contact was gekomen. Voor een sessie in progressieve relaxatie. “Neen, ik was nooit volledig buiten bewustzijn”, is Quaeyhaegens daar openhartig over. “Het ging om een zeer intensieve begeleidende meditatie met als doel de spieren, die ik tijdens trainingen gewoontegetrouw opspan, nu te leren ontspannen. Er is vooral gefocust op mijn mindset en de visualiteit, met als doel om positieve aanknopingspunten te hebben eens ik in de voor mij vertrouwde cocon van de octagon stapte. Dat gaf me zeker een morale boost, al maakt zo’n therapie deel uit van een heel proces. In andere beurten die nog volgen gaan we via dat onderbewustzijn zaken aanpakken die ik associeer met twijfels en negatieve gevoelens om die op die manier te proberen bannen.”

Geen voetbal of tennis

Het goede nieuws uit de lappenmand: Quaeyhaegens ligt voor op zijn revalidatieschema. “Voor de operatie heb ik al wel wat versterkende oefeningen kunnen doen en ook nu gaat het goed. Maar zo’n blessure mag je niet onderschatten en moet je als MMA-vechter de tijd geven om helemaal te herstellen. Dat is toch een verschil met pakweg voetbal of tennis. Deze zomer moet ik weer volledig top zijn.”

Quaeyhaegens in juli of september versus titelhouder George Hardwick (r)? © Twitter / rv

Hardwick of Cullen?

Vraag is nu wanneer hij er ook echt moet staan. Mogelijk wacht Quaeyhaegens een gevecht tegen de winnaar van het ‘main event’ van zaterdagavond in CW 152. Zo goed als zeker wordt dat de talentrijke Engelsman George Hardwick (26), die in Manchester zijn titelriem bij de lichtgewichten voor de tweede keer op het spel zet. Tegen de weliswaar gevaarlijke Luxemburger Liasse, die van de Poolse organisatie KSW komt en zijn debuut maakt bij Cage Warriors, is CW-protégé Hardwick de favoriet. En dan is er ook nog de populaire Liverpudlian Adam Cullen (25). Zijn zes kampen voor Cage Warriors wist hij alle zes in de eerste ronde te finishen. De kans is groot dat dit zaterdag zeven op zeven wordt voor de teamgenoot van UFC-vechter Paddy ‘The Baddy’ Pimblett, die het opneemt tegen de Italiaan Dumitru Girlean. Zowel Hardwick, in een mogelijke titelkamp, als Cullen zijn potentiële tegenstanders voor Quaeyhaegens.

Adam Cullen. © Cage Warriors.

“Die kamp zou in juli of september volgen. Ergens hoop ik op dat laatste, dan ben ik er zeker van dat ik weer honderd procent zal zijn. Al moet ook juli lukken. Het komt er ook niet louter op aan te winnen, de manier waarop is zeker zo belangrijk. Daar houdt de UFC - lees: Dana White - bijzonder veel rekening mee.” Dan kan je al eens thuiskomen na de finishes tegen Lister, da Silva en Ciardo.

Moments Management

Om de droom kracht bij te zetten, is Quaeyhaegens deze week officieel in zee gegaan met het talentenbureau Moments Management, dat de reputatie heeft MMA-vechters bij te staan in de grote stap naar het UFC en bekende namen als Gegard Mousasi en Khamzat Chimaev onder contract heeft. En is YouTube een video rijker met de spectaculairste knock-out-zeges van ‘Q Bomb’.

Jan Quaeyhaegens in training bij de Combat Brothers' gym in Breda een week voor de kamp tegen Ciardo. © Photo News