Reus van 2m13 en vriend van Thibaut Courtois: wie is Joel Embiid, zichtbaar geëmotioneerd na eerste MVP-verkiezing in NBA?

Voor het eerst in zijn carrière verkozen tot MVP (Most Valuable Player) in de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld. De eerste speler ook van Philadelphia die de onderscheiding krijgt sinds Allen Iverson in 2001. Maak kennis met de 29-jarige topschutter Joel Embiid. “Ik heb veel obstakels overwonnen.”

KIJK. Spelers en staf feliciteren een zichtbaar geëmotioneerde Joel Embiid

De topschutter van de Amerikaanse basketbalcompetitie komt dit jaar uit Kameroen. Joel Embiid begon pas op zijn 15de met basketballen, maar groeide in de afgelopen negen seizoenen uit tot een onbetwistbare wereldvedette. Bij de Philadelphia 76ers liet de 28-jarige center in de reguliere competitie dit seizoen een gemiddelde van liefst 33,1 (!) punten optekenen. Hij loodste zijn team zo mee naar de halve finales van de Eastern Conference, waar de Sixers het momenteel opnemen tegen Boston. Op de erelijst volgt de Kameroener wereldvedetten als Giannis Antetokounmpo (2019 en 2020) en Nikola Jokic (2021 en 2022) op. De afgelopen twee seizoenen greep hij telkens nipt naast de erkenning, maar dit jaar is het eindelijk raak.

Embiid volgde de aankondiging samen met zijn teamgenoten en staf in een plaatselijk hotel. Toen bekend raakte dat hij zichzelf MVP van het seizoen mocht noemen, was de center zichtbaar geëmotioneerd. Ook de andere spelers wisten met hun vreugde geen blijf. “MVP, MVP, MVP!”, bleven ze scanderen. “Ik weet niet waar te beginnen”, aldus Embiid in een eerste reactie. “Het is een lange weg geweest. Ik heb veel obstakels overwonnen en er is veel werk verricht. En dan heb ik het niet alleen over basket. Het voelt goed om te staan waar ik nu sta.”

Volledig scherm Joel Embiid zichtbaar aangedaan na verkiezing tot MVP van het NBA-seizoen © HLN

De weg naar de NBA van Embiid was nogal ongebruikelijk. Hij wilde eerst professioneel volleyballer worden in Europa, terwijl zijn ouders in hem eerder een dokter zagen. “Het was niet de bedoeling dat ik hier zou zijn”, sprak hij vorig jaar nog in een podcast van oud-speler JJ Redick. Pas op 15-jarige leeftijd begon hij te basketballen, maar ook dat ging niet van een leien dakje. “Voor basketbal waren er nauwelijks faciliteiten”, vertelde Embiid over de situatie in zijn thuisland Kameroen. “Zalen hadden we niet, de omstandigheden waren niet geweldig.”

Dat de jonge Embiid talent had, stond evenwel buiten kijf. Als beginner kreeg hij een uitnodiging voor een basketbalkamp van oud NBA’er en landgenoot Luc Mbah a Moute. Hij maakte meteen indruk, werd ontdekt door enkele scouts en naar de Verenigde Staten gehaald. Na een jaar aan de universiteit van Kansas te spelen stapte hij in 2014 definitief over naar de NBA. Embiid werd in de zogenaamde ‘draft’ (competitie waarbij basketballers van over de hele wereld zich kandidaat stellen om gekozen te worden door een NBA-team, red.) als 3de geselecteerd door de Philadelphia 76ers.

Volledig scherm Joel Embiid was in zijn carrière al vaker geblesseerd dan hem lief is © USA TODAY Sports via Reuters Con

Door meerdere slepende voet- en knieblessures - een euvel waar hij ook nu nog af en toe onder lijdt - werd zijn debuut aan de oostkust echter met twee seizoenen uitgesteld. Maar: uitstel is geen afstel. Dat bewees de center in het seizoen 2016/2017. Embiid klokte toen af op gemiddeld 20,2 punten en 7,8 rebounds. Niet slecht voor zijn eerste échte seizoen in de NBA, toch? Zijn prestaties lokte zelfs Rode Duivel Thibaut Courtois naar de States. De toenmalige doelman van Chelsea pikte tijdens zijn vakantie een wedstrijd van de Sixers mee en wisselde nadien van truitje met de Amerikaanse Kameroener. Opmerkelijk: Embiid is eigenlijk een fan van Arsenal.

De jaren nadien bevestigde Embiid zijn status aan de top, al bleef hij regelmatig sukkelen met blessures. Volgens kenners kwam dat vooral door zijn gewicht (Embiid woog 127 kilo en at geregeld fastfood). Daardoor was hij minder beweeglijk op het veld en vatbaarder voor blessures. Dit seizoen maakte hij echter de klik en is hij ‘gezonder’ gaan leven. Dat kwam zijn prestaties ten goede en leverde hem de titel van MVP op als ultieme bekroning.

Uithangbord Afrikaans basketbal met dank aan Hakeem Olajuwon

Joel Embiid valt niet enkel op door zijn opvallende parcours, zijn verkiezing tot MVP betekent ook veel voor het Afrikaanse basketbal. Terwijl spelers van Sub-Saharaanse afkomst in de NBA vroeger eenzaten waren, steken tegenwoordig steeds meer basketballers van het continent de oceaan over. Naast Embiid speelt op dit moment ruim een dozijn anderen in de competitie. Bovendien hebben tientallen spelers ten minste één Afrikaanse ouder. Van hen is de Griek Giannis Antetokounmpo het bekendste voorbeeld. Hij werd geboren in Athene, maar zijn beide ouders komen uit Nigeria. Dat land is ook hofleverancier van Afrikaanse NBA-spelers.

De link tussen Embiid en Nigeria? Dat is Hakeem Olajuwon. Hij is een voormalig Nigeriaans sterspeler die in 1984 als eerste Afrikaan debuteerde in de NBA. ‘The Dream’ blonk uit in voetenwerk en creativiteit onder de basket en werd in 1994 al uitgeroepen tot MVP. Een pionier van het Afrikaanse basket dus én een voorbeeld voor veel andere spelers op het continent. Ook Embiid liet zich door hem inspireren. Als tiener keek hij naar verluidt urenlang naar video's van de Nigeriaanse vedette om zijn eigen spel te verbeteren. “Ik keek drie jaar lang dagelijks naar de DVD. Ik bestudeerde zorgvuldig de manier waarop hij bewoog en probeerde hem na te bootsen.”

Mét resultaat. De center van Philadelphia geldt sindsdien als een van de absolute uitblinkers in de NBA. Jaarlijks scoort hij gemiddeld rond de dertig punten per wedstrijd. Zijn sterke prestaties hebben de Philadelphia Sixers alvast geen windeieren gelegd, want dit seizoen stootte hij met zijn team door tot in de halve finales van de play-offs. Gidst Embiid ze voor het eerst sinds 1983 naar de titel? Wordt vervolgd...

Volledig scherm Joel Embiid, hier aan de kant met een knieblessure, moedigt zijn teamgenoten aan in de halve finale van de play-offs tegen de Boston Celtics © ANP / EPA

Volledig scherm Joel Embiid in discussie met de scheidsrechter © Getty Images via AFP

Volledig scherm Thibaut Courtois poseert naast NBA-vedette Joel Embiid in 2016 © Twitter