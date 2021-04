Renovatie Koning Boudewijnstadion valt of staat met inbreng publiek geld: “De bal ligt nu in het kamp van de politiek”

SportEr breken cruciale weken en maanden aan in het dossier van het nationale voetbalstadion. Deze week zat CEO Peter Bossaert van de Voetbalbond samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) en politici van de Brusselse regering en de stad Brussel om het over de financiering te hebben. “Als de overheid het licht op groen zet, kan het snel gaan.”

In 2022 moet de Belgische voetbalbond zijn dossier indienen voor het WK voor vrouwen van 2027. België stelde zich samen met Nederland en Duitsland kandidaat bij de FIFA. Een document dat in hun bid book niet mag ontbreken, is de bouwvergunning voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Hoe dat nieuwe stadion er moet uitzien, dat is afhankelijk van het beschikbare budget, maar de Voetbalbond, dat zich sinds twee jaar samen met de Memorial Van Damme achter een gemeenschappelijk project schaarde, rekent op een investering van 180 tot 230 miljoen euro.

Geld dat voornamelijk van publieke middelen moet komen. En dat ligt, zeker in tijden van een coronacrisis en noodfondsen, erg gevoelig. De stad Brussel en de gewestregeringen kunnen dat niet alleen dragen: ook de federale overheid moet bereid zijn om zich financieel te engageren. Binnen de Brusselse regering is bovendien het debacle rond het Eurostadion en Parking C nog niet helemaal verteerd, dat continu op buurtprotesten en geweigerde vergunningen stootte. In het nieuwe project zou er niets aan de bestemming, inplanting of omvang van het stadion veranderen: de huidige capaciteit van 50.000 zitjes zou zelfs herleid worden tot 40.000. Er zou meer plek zijn voor loges en vips en door uitschuifbare tribunes (over de piste) zou de beleving bij het voetbal veel beter kunnen worden. Maar een concreet ontwerp is er nog niet.

“Eigenlijk is het een heel eenvoudig verhaal,” zegt Peter Bossaert, CEO van de Voetbalbond. “Wat lelijk, oud, versleten en zonder comfort is, willen we vervangen door een modern, mooi en veilig stadion dat mee is met z’n tijd. Het huidige stadion voldoet niet aan de normen: elke keer dat de Duivels spelen moeten wij aan de UEFA om een uitzondering vragen. Als wij de ambitie hebben om een WK vrouwenvoetbal te ontvangen, dan moet het stadion aangepakt worden.”

Privé-investeerden zouden het project mee kunnen financieren maar daar staat niemand echt voor te springen. De stad Brussel wil eigenaar blijven en ook de Voetbalbond en de Memorial Van Damme willen vermijden dat commerciële belangen de bovenhand nemen. “De bal ligt nu in het kamp van de politiek,” zegt Bossaert. “Over een paar maanden zullen we weten of het financieel haalbaar is.”

“Als de overheid het licht op groen zet, kan het snel gaan,” valt elders te horen. “Dan kan het nieuwe stadion er al staan tegen 2023.” Voor de Memorial zou dat betekenen dat ze mogelijk een jaar moeten uitwijken naar een ander stadion. Als dat evenwel betekent dat België vervolgens met een volwaardig nieuw stadion zijn kandidatuur kan stellen voor een EK of WK atletiek, dan is de prijs die ze er graag voor betalen.

