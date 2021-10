Relletje in Nederland na idee om dartbord voor vrouwen aan te passen: “In het voetbal heeft het veld toch ook geen andere afmetingen”

Meer sport Bashir Abdi beloond met Nationale Trofee voor Sportver­dien­ste: “Erkenning is heel motiverend”

Olympisch brons en een Europees record op de marathon: dan verdien je het om de Nationale Trofee voor Sportverdienste te winnen. Bashir Abdi, geboren in Somalië en een toonbeeld van integratie sinds hij op z’n 13de als vluchteling in België belandde, is vanmiddag in Brussel tot laureaat van de prestigieuze prijs verkozen. Op de erelijst volgt de 32-jarige Abdi wielrenner Wout van Aert op.

28 oktober