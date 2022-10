Rel bij NBA-kampioen Golden State Warriors: Draymond Green verkoopt ploegmaat Jordan Poole vuistslag op training

Boksen Poetin stuurt (ex-)spor­ters naar het front, inclusief zijn grootste en zwaarste bokskampi­oen ooit en een Europees kampioen kunst­schaat­sen

Ook sporters lijken in Rusland niet buiten schot te blijven sinds president Poetin met een gedeeltelijke militaire mobilisatie is begonnen. Zo kreeg kunstschaatser Dmitri Aliev, in 2020 nog Europees kampioen, een oproepingsbrief in zijn bus. Anderen melden zich dan weer zelf aan, zoals Nikolai Valuev (49). 2m13 groot, 149 kilo zwaar, ooit de grootste en zwaarste wereldkampioen in het boksen.

30 september