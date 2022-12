REEKS. Het wonderjaar van Nafi Thiam: een grandslam aan titels, een nieuwe trainer, maar ook kritiek op de breuk met coach Lespagnard

WIELRENNEN REEKS. Het wonderjaar van een wereldcou­reur: hoe Wout van Aert in 2022 verdeelde en heerste

48 koersen reed hij dit jaar. In meer dan de helft stond hij op het podium. Winnen is waarvoor Wout van Aert (28) wielrenner is geworden. In een zesdelige reeks analyseren we het wonderjaar van zes Belgische succesverhalen in 2022. Met vandaag het jaar van ‘WvA’. Van dat ene kunststukje in Calais tot een zinderende finale zonder ploegmaats. Al zal het soms nog pieken dat Evenepoel hem in Wollongong te vlug af was. Maar beter doen dan in 2022, kan dat wel? Het jaar van ‘WonderWout’.

26 december