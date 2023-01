Red Wolves lijden nederlaag tegen Bahrein, maar gaan wel door naar tweede ronde van WK handbal

Legendari­sche Braziliaan­se surfer veronge­lukt in Portugal

Een legendarische Braziliaanse surfer is donderdag in Nazaré, in Midden-Portugal, om het leven gekomen op training. Marcio Freire werd het eerste slachtoffer van deze beroemde plek. Zijn dood ontlokte rouwbetuigingen van andere big wave professionals.

6 januari