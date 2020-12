Red Shuttles op zoek naar ticket voor EK badminton 2021: “Rusland onbegonnen werk, tegen Zwitserland en Polen maken we goede kans”

Midden februari staat in Vantaa het EK voor gemengde landenteams op het menu. Twee van de acht tickets zijn al toegekend: aan gastland Finland en titelverdediger Denemarken. De zes andere worden toegewezen aan de winnaars van de zes poules die er vandaag aan beginnen.

Normaal zou België geen gastheer zijn, maar omdat Rusland en Zwitserland voor de eer bedankten, nam voorzitter Sven Serré van de Belgische badmintonfederatie de handschoen op. Hij zocht en vond bij hoofdsponsors Yonex en de Nationale Loterij voldoende budget om de voorronde in Aartselaar in te richten.

Op papier is Rusland in groep 2 buiten categorie. Elk van hun spelers en speelsters staan mondiaal veel beter gerankt. Bij de Belgen is Lianne Tan (30) de enige die in de top 50 staat. Bij de mannen staat Maxime Moreels (29) 97ste. "Het is haast onbegonnen werk om Rusland te verslaan, maar we gaan het toch proberen", belooft Serré. “Tegen Zwitserland en Polen maken we dan weer een goede kans."

Corona...

Veel scheelde het niet of het Russische team was door het vele papierwerk niet in Aartselaar geraakt. Pas in de late namiddag landden ze in Zaventem. Het Poolse team moest zijn vlucht gisteren verlaten omdat nog niet alle coronatests in orde waren, terwijl de Zwitsers de trein namen nadat hun vlucht vanuit Zürich was geannuleerd.

Terwijl Tan, die na de Spelen van Tokio mogelijk een streep onder haar carrière trekt, in oktober en november al wat matchritme kon opdoen, is het voor de andere Belgen pas hun eerste competitie sinds maart. Het badminton heeft, net als veel andere zaalsporten, geleden onder Covid-19. Serré: "In de vijf jaar tijd dat ik voorzitter ben, zag ik ons ledenaantal met 15 procent toenemen, van 33.000 naar 38.000. Door Covid-19 zijn we die op enkele maanden tijd weer kwijt. En ik vrees dat het nog zal oplopen als er geen competities of speelmogelijkheden zijn. De mensen zoeken hun heil in andere sporten of bij andere uitdagingen. Hoe gaan we die kunnen recupereren?"

Door te stunten en promotie te maken voor het badminton bijvoorbeeld.

Speelschema

Vandaag

14u Polen - Rusland

19u BELGIË - Zwitserland

Morgen

14u Polen - Zwitserland

19u Rusland - BELGIË

Zaterdag

10u Rusland - Zwitserland

15u BELGIË - Polen

Volledig scherm Ook Maxime Moreels (97ste) verdedigt de Belgische kleuren. © BELGA