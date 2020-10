Red Panthers verdienen meer tegen Groot-Brittannië, maar grijpen naast zege na shoot-outs

Red PanthersNa drie nederlagen op rij in de Pro League was er voor de Red Panthers in de thuismatch in Ukkel tegen Groot-Brittannië nog eens puntengewin. Tegen het vijfde land op de wereldranglijst werd het knap 1-1. De shoot-outs – goed voor een extra punt – gingen vervolgens naar Groot-Brittannië . Met zes strafcorners voor de Panthers tegenover nul voor ‘Team GB’ zat er voor onze hockeyvrouwen in Ukkel zeker meer in.

Bondscoach Niels Thijssen moest het voor de duels tegen Groot-Brittannië zonder heel wat jeugdig geweld doen: Ambre Ballenghien (19), goed voor twee doelpunten in deze tweede editie van de Pro League, Charlotte Englebert (19) en Justine Rasir (18) ontbraken, terwijl ook keeper Elodie Picard in laatste instantie diende af te haken. Anne-Sophie Weyns veroverde tegen de Britse meisjes haar honderdste A-cap, maar kwam niet in actie.

Groot-Brittannië, nummer vijf op de wereldranglijst, speelde deze week reeds twee Pro League-matchen in Nederland. Dinsdag hield ‘Team GB’ Oranje zeer knap op 1-1, twee dagen later werd het in Amstelveen een 3-0 nederlaag.

Gelijke tred bij rust

Het waren de Red Panthers, die na een mooie individuele actie van Tiphaine Duquesne, die de eerste strafcorner van de wedstrijd versierden, maar het schot van Vanessa Blockmans werd geblokkeerd. Even later was het, in de 11de minuut, prijs aan de overkant: Sarah Jones stond vrij in de cirkel en liet doelvrouw Sotgiu kansloos: 0-1.

In kwart twee kregen onze hockeyvrouwen een tweede strafcorner. De bal werd echter slecht gestopt en het daaropvolgende schot van Blockmans werd gekeerd. Toch kwamen de Panthers in de slotseconde van de eerste helft nog op gelijke hoogte. Na een Belgische ‘video referral’ – de bal werd op de doellijn gestopt door een Britse voet – kreeg België een stroke. De 24-jarige Tiphaine Duquesne zette zich achter de bal en versloeg de Britse doelvrouw Sabbie Heesh. De Panthers werden voor hun inspanningen beloond en gingen met een 1-1-gelijkspel de rust in.

Shoot-outs beslissen

In het derde kwart gingen de Panthers op het degelijke elan van het slot van de eerste helft voort. Twee nieuwe strafcorners leverden echter geen voorsprong op. De eerste pc werd opnieuw slecht gestopt en bij de vierde Belgische strafcorner van de wedstrijd werd het schot van Joanne Peeters gedevieerd.

In het laatste kwartier zochten de Panthers moedig de overwinning. Opeenvolgende kansen van Michelle Struijk en Joanne Peeters gingen er echter niet in. Met nog zeven minuten op de klok kreeg België met een vijfde strafcorner opnieuw de kans op winst, maar de Britse doelvrouw passeren lukte niet. De Panthers verdienden de overwinning en kregen in de voorlaatste minuut met strafcorner zes een laatste mogelijkheid. De efficiëntie ontbrak en shoot-outs moesten uitmaken welk team een extra punt greep.

In die shoot-outs kreeg de lange Oost-Vlaamse Pauline De Ryck haar kans in doel. Voor België scoorde alleen Duquesne. De Panthers moesten zich met één op drie tevreden stellen.

Leclef: “Nieuw tijdperk voor Panthers”

Na hun sterke prestatie – alleen de koelbloedigheid bij de afwerking ontbrak – kunnen de Belgische hockeyvrouwen wel met vertrouwen toeleven naar hun tweede duel morgen tegen Groot-Brittannië.

“We zijn tevreden over onze prestatie, maar toch wel ontgoocheld om het resultaat”, aldus Pauline Leclef. “Als je zes strafcorners krijgt moet er sowieso minstens één in. We speelden met veel energie en een sterke mentaliteit. Voor de Panthers is dit jaar een nieuw tijdperk aangebroken. In deze Pro League-wedstrijden kunnen we veel leren. Ons niveau lag al een stuk hoger dan een maand geleden tegen Duitsland.”

De Red Panthers begonnen met: Elena Sotgiu, Abi Raye, Stephanie Vanden Borre, Emma Puvrez, Tiphaine Duquesne, Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Alexia ’t Serstevens, Alix Gerniers en Lucie Breyne.

Later volgden: Lien Hillewaert, Joanne Peeters, Pauline Leclef, Vanessa Blockmans en Louise Versavel.

Stand Pro League

Nederland 20 pt. (7 matchen)

Argentinië 17 pt. (8)

Nieuw-Zeeland 14 pt. (8)

Australië 9 pt. (6)

Groot-Brittannië 8 pt. (7)

België 7 pt. (7)

Duitsland 6 pt. (2)

China 0 pt. (2)

Verenigde Staten 0 pt. (5)

