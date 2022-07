Red Panthers nu wel efficiënt op strafcorner: 3-0 tegen Japan en met vertrouwen naar Amstelveen

WK HockeyDe Belgische hockeyvrouwen hebben de poulefase op het WK in Terrassa afgesloten met een duidelijke 3-0-zege tegen Japan. De drie doelpunten vielen op strafcorner. Zo goed als zeker trekken de Red Panthers nu voor de cross-over naar Amstelveen voor een duel tegen Chili. Alleen een gigantische verrassing later vanavond met winst van Zuid-Afrika tegen Australië kan hen in Terrassa houden.

Een dag na de ontgoochelende nederlaag tegen Australië moesten de Red Panthers op het WK in Terrassa opnieuw aan de bak in de laatste poulematch tegen Aziatisch kampioen Japan.

Net als in de matchen tegen Zuid-Afrika en Australië waren onze hockeyvrouwen tegen Japan opnieuw de dominante ploeg. De eerste kansen kwamen er bij de start van het tweede kwart. Nadat Ambre Ballenghien alleen voor de Japanse doelvrouw niet kon afronden en Louise Versavel een deviatie gestopt zag, was het Stephanie Vanden Borre die in 24ste minuut bij een tweede Belgische strafcorner de score opende (1-0). Een doelpunt dat deugd deed na de gemiste kansen van de voorbije dagen.

Volledig scherm © BELGA

De strafcorners die in de wedstrijden tegen Zuid-Afrika en Australië het probleem vormden gingen er deze keer wel in. In het derde kwart was het voor de Panthers twee keer prijs op pc. Eerst opnieuw via Vanden Borre – meteen haar vierde doelpunt van het toernooi – en even later via Ambre Ballenghien.

“Uiteraard was de ontgoocheling dinsdagavond groot na de nederlaag tegen Australië”, aldus Barbara Nelen. “We maakten echter snel de switch en legden de focus op de match tegen Japan. Het toernooi is immers niet gedaan. Vandaag hebben we getoond dat we uitstekend kunnen hockeyen. Dat we drie keer scoren op vijf strafcorners is inderdaad uitstekend voor het vertrouwen.”

De Red Panthers eindigen dus zo goed als zeker tweede in hun groep en spelen zaterdag in Amstelveen in de cross-over (de achtste finale) tegen Chili. Een wedstrijd die absoluut moet gewonnen worden. Chili staat pas vijftiende op de wereldranglijst, maar eindigde wel derde in poule A na winst tegen Ierland, de finalist van het WK 2018. Een overwinning tegen Chili brengt de speelsters van coach Raoul Ehren voor het eerst sedert 1981 bij de beste acht op een WK. De medaillekansen krijgen met deze tweede plaats wel een flinke knauw. In kwartfinale botsen de Panthers immers op torenhoog favoriet Nederland. Oranje staat nummer één op de wereldranglijst, won de vorige twee WK’s en werd vorig jaar ook olympisch kampioen. Bovendien spelen ze de kwartfinale in het eigen volgepropte Wagener Stadion in Amstelveen. Als uitdaging voor onze hockeyvrouwen kan dat tellen.

Volledig scherm © BELGA

“Neen, het idee om vandaag te verliezen en zo Nederland te vermijden kwam nooit in onze gedachten”, zegt Nelen. “We willen hier elke match beter worden en altijd winnen. We wonnen twee van onze drie matchen op een WK en hebben met een match tegen Chili voor de boeg uitzicht op de kwartfinale. Tegen Chili, dat een allereerste WK speelt, zijn we zeker favoriet. Toch moeten we oppassen, want die meisjes hockeyen met enorm veel passie.”

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Hélène Brasseur, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Charlotte Englebert, France De Mot en Ambre Ballenghien. Daarna volgden: Aisling D’Hooghe, Lucie Breyne, Pauline Leclef, Alix Gerniers, Alexia ’t Serstevens, Louise Versavel en Justine Rasir.

Volledig scherm © BELGA