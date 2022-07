Red Panthers missen de kansen tegen Australië en zien groepswinst zo goed als zeker aan neus voorbijgaan

WK hockeyHet wordt geen rechtstreeks ticket naar de kwartfinale voor de Red Panthers op het WK in Terrassa. In het duel om de eerste plaats in de poule versierden de Panthers acht strafcorners tegenover nul voor Australië, maar na zestig minuten stonden er wel 0-2-cijfers op het scorebord. Een reis naar Amstelveen om daar een cross-over te spelen is nu onvermijdelijk.

Met Australië tegen België stond vanavond in het ‘Estadi Olimpic de Terrassa’ het topduel in poule D van het WK op het programma. Voor beide teams betekende winnen een zeer flinke stap richting een rechtstreeks ticket naar de kwartfinale en op die manier wordt ook een cross-over in Amstelveen vermeden. Onder bondscoach Raoul Ehren klommen onze hockeyvrouwen intussen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst. Schrik voor de toplanden – Australië staat twee plaatsen hoger – is er niet meer. De laatste jaren boekten de Panthers ook uitstekende resultaten tegen de ‘Hockeyroos’. Zo werd in 2019 om de Pro League twee keer van Australië gewonnen (1-2 in Melbourne en 1-0 in Antwerpen) en een jaar later eindigden de twee duels in Sydney telkens op een gelijkspel (3-3 en 1-1).

Volledig scherm Justine Rasir is Amy Lawton te snel af. © ANP / EPA

Op gevaar was het in deze cruciale wedstrijd een hele tijd wachten. In de Belgische defensie onderscheidde ‘stofzuiger’ Hélène Brasseur zich wel met enkele knappe acties. De Belgische kansen kwamen er aan het slot van het eerste kwartier. Bij een eerste strafcorner werd de poging van Stephanie Vanden Borre door de Australische keeper gestopt. Het daaropvolgende schot van Ambre Ballenghien ging net voorlangs. France De Mot en Emma Puvrez konden net niet deviëren.

Snel in kwart twee versierden de Panthers een tweede strafcorner. Een variant kon door Justine Rasir niet afgewerkt worden. Het betere van het spel was voor de meisjes van bondscoach Raoul Ehren, maar ook een derde – Australië verloor hier hun video referral – en een vierde strafcorner ging er niet in. Op de Australische tegenaanval na pc nummer vier kon Lien Hillewaert tijdig het gevaar keren. Ruststand: 0-0.

Deksel op de neus

Ook bij de start van de tweede helft bleef België domineren. Bij strafcorner nummer vijf kon Stephanie Vanden Borre de Australische doelvrouw opnieuw niet verschalken en ook Ambre Ballenghien zorgde voor gevaar. De Panthers lieten de kansen liggen en kregen daarvoor het deksel stevig op de neus. Net nadat Pauline Leclef met een groene kaart twee minuten naar de kant moest, profiteerde Greta Hayes na een rommelige fase voor het Belgische doel: 0-1. Een minuut later werd het nog erger voor de Panthers: een Australisch schot belandde tegen de paal en Rebecca Greiner stond op de juiste plek om in doel te werken: 0-2 en een zeer harde klap voor onze hockeyvrouwen. Even later was er nog een goede Brasseur nodig om een derde Australisch doelpunt te vermijden.

In kwart vier drongen de Panthers nog aan, maar de bal ging er niet in. Een gebrek aan efficiënte nekte België.

Door deze nederlaag dreigt België op de gevreesde tweede plaats terecht te komen en dan wordt er bij winst in de cross-over (de tweede van poule D speelt tegen de derde van poule A en omgekeerd) in kwartfinale reeds op toernooifavoriet Nederland gebotst. Die tweede plaats vermijden kan enkel nog door morgen van Japan te verliezen. In ieder geval: de Panthers zullen moeten reizen. Hun cross-over wordt zaterdag immers in Amstelveen gespeeld.

Volledig scherm Pauline Leclef in duel met Jane Claxton. © ANP / EPA

Als laatste poulematch krijgen de Panthers woensdag om 18 uur Japan voorgeschoteld. Japan (FIH 11) toonde in Terrassa tot dusver twee gezichten. Zondag hadden de Japanse dames in de eerste helft het betere van het spel tegen Australië en gingen pas in de laatste vijf minuten van de match onderuit. Vandaag lieten ze echter een 3-0-voorsprong schieten tegen Zuid-Afrika: 3-3.

De Red Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Hélène Brasseur, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Charlotte Englebert, France De Mot en Ambre Ballenghien. Daarna volgden: Aisling D’Hooghe, Lucie Breyne, Pauline Leclef, Alix Gerniers, Alexia ’t Serstevens, Louise Versavel en Justine Rasir.

Bondscoach Raoul Ehren: “Dominant tegen nummer drie van de wereld” “We zijn teleurgesteld, want we hebben het gevoel dat we gans de match het betere team waren tegen Australië”, reageerde bondscoach Raoul Ehren. “Er dicht bij zijn telt echter niet, je moet de kansen afmaken. Het is jammer dat we verliezen na twee frommeldoelpunten van Australië. Toch ben ik ook zeer trots op mijn speelsters. We waren immers dominant tegen het derde land op de wereldranglijst. We mogen nu niet bij de pakken blijven zitten. Morgen moeten we er opnieuw staan tegen Japan en vervolgens pakken we onze koffers. In Amstelveen willen we ons zaterdag via de cross-over voor de kwartfinale plaatsen. (WWT)

Uitslagen:

Poule D:

België – Australië 0-2

Japan – Zuid-Afrika 3-3



Stand:

Australië – 6 punten (+4)

België – 3 punten (+1)

Japan – 1 punt (-2)

Zuid-Afrika – 1 punt (-3)