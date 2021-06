Red Panthers kunnen niet stunten en verliezen halve finale tegen Nederland

De Belgische vrouwen plaatsten zich als tweede in hun groep voor de halve finales, achter Duitsland (FIH 3). Nederland won de andere groep makkelijk voor Spanje (FIH 7). In de andere halve finale kijkt Duitsland later vrijdag dus Spanje in de ogen. De winnaar hiervan speelt zondag om het goud tegen Nederland, de verliezer bekampt de Panthers in de troostfinale. Met hun plaats in de halve finales is het team van bondscoach Raoul Ehren wel al zeker van deelname aan het WK 2022.