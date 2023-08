Red Panthers knokkend voorbij Duitsland (0-1) en geprikkeld op stunt in finale na kritiek Oranje-coach: “Maar Hollanders zijn wat arrogant, niet?”

KIJK. Alix Gerniers: “We gaan zaterdag honderd procent voor de titel”

Het damesteam van Oranje, dat is zo sterk dat je dat land bij wijze van spreken nog voor de toernooistart als finalist kunt invullen. Getuige hun score in de halve finale tegen Engeland: 7-0. België had ‘maar’ met 2-0 verloren in de groepsfase tegen Oranje, en wou zich graag in de finale nog eens meten. Die kans volgt nu zaterdag in een strijd om EK-goud. Een titel zou voor de Panthers een absolute primeur zijn. In 2017 speelden ze wel al eens de EK-finale: ook tegen Nederland, maar verloren toen kansloos met 3-0.

Hoe België het verschil maakte tegen Duitsland? Door heel vroeg te scoren en met een sterk defensief werk de Duitse druk af te houden. De eerste counter was al raak: Alix Gerniers stuurde een telegeleide bal in de diepte richting Emily White die koelbloedig afwerkte. Pas 18 is de aanvalster, maar België zal in de toekomst nog veel plezier aan haar beleven. “Ik ben blij met mijn goal - ik heb instinctief afgewerkt - maar vooral als team hebben we uitstekend gepresteerd”, zei White. Want Duitsland nam de Panthers vooral na de rust in een houdgreep. In het derde kwart gaf de ijzersterke Belgische verdediging geen krimp, maar in het slotkwartier kraakten de Red Panthers in hun voegen. De paal en doelman Sotgiu met twee fameuze reflexen brachten redding.

De zege in en tegen Duitsland toont aan dat België geen kletskoek heeft uitgekraamd om de EK-finale als hoge lat te zetten. Ook bewijzen de Red Panthers dat het nog hogere doel - een olympische medaille in Parijs - niet onrealistisch is.

Vraag is nu nog hoe België zaterdag voor de dag komt tegen Nederland. De Red Panthers bewezen al Oranje te kunnen kittelen, maar puntje bij paaltje bleek Nederland steeds te sterk. De Oranje-bondscoach Paul van Ass gaf de Panthers deze week wel al extra munitie om scherp aan de aftrap te komen. Tegenover hockey.nl had hij zich wat smalend over de Belgische dames uitgelaten: “Ik vind dat België te veel omhoog wordt geschreven. Hun spelbeeld tegen ons is telkens hetzelfde: heel lang tegenhouden. Meer doen ze niet.”

Zijn woorden kwamen ook de Panthers ter ore. Gerniers reageerde er laconiek op: “We zijn wat lieve Belgen, en Hollanders zijn wat meer arrogante mensen, niet? We weten dat Nederland op papier beter is, maar ik denk oprecht dat we Nederland kunnen doen twijfelen. We gaan zaterdag honderd procent voor de titel.”

De coach van de Red Panthers - met Raoul Ehren ook een Nederlander - kan die uitspraak van zijn collega van Oranja nu gebruiken als extra prikkel. Al loste Ehren deze week op dit EK ook al een schot voor de boeg: “In Nederland maken ze zich nog niet zo druk om ons, maar dat komt vanzelf wel.”

Liveblog bekijk belangrijke updates DE RED PANTHERS WINNEN! Geen doelvrouw bij de Duitsers Alles of niets denkt de Duitse bondscoach. Er komt een extra speelster het veld op. De doelvrouw mag gaan rusten. Nog vijf minuten De Panthers kunnen de finale al ruiken. Nog vijf minuten overleven. Redding Sotgiu De Duitsers ruiken bloed. Sotgiu moet gepast tussenkomen en houdt haar netten - voorlopig - schoon. De Panthers happen naar adem. Stapenhorst tegen de paal! Wat een kans voor de Duitsers. Stapenhorst - weer zij - haalt verschroeiend uit, maar haar poging spat uiteen op de paal. België komt hier erg goed weg. Start Q4 Einde Q3 België leidt nog steeds met 0-1. Een tweede treffer zou deugd doen. Stapenhorst laat de bal liggen Stapenhorst komt prima naar binnen en lijkt te gaan uithalen, maar defensief staat de organisatie van België op punt. Door de druk van de Panthers vergeet Stapenhorst de bal mee te nemen. Geen 0-2 Meteen na rust komen de Panthers opzetten. Englebert zet zich prima door, maar haar voorzet wordt door de Duitsers onschadelijk gemaakt. Start Q3 Kunnen de Panthers standhouden? Einde Q2 Het tweede kwart was een maat voor niks. Nelen en co staan virtueel in de finale. Weinig animo De Panthers houden makkelijk stand. Het is wachten op kansen. Beter Duitsland Het gastland knokt zich in de wedstrijd, maar voorlopig komen de Panthers niet in de problemen. Uitstekende redding Sonntag Doelpuntenmaakster White kan een voorzet van Versavel deviëren. Ze doet alles goed, maar Sonntag heeft een fantastische parade in huis. Start Q2 Einde Q1 Een dominant België staat verdiend op voorsprong. Geen gelijkmaker Duitsland speelt het knap uit, maar Stapenhorst mist onbegrijpelijk. Haar poging belandt naast de verkeerde kant van de paal. Strafcorner Duitsland De eerste strafcorner van de wedstrijd is voor Duitsland. Kunnen ze gevaarlijk zijn? Ook Rasir kan niet scoren Rasier komt oog in oog met de Duitse doelvrouw, maar ook zij kan de score niet uitdiepen. Hopelijk krijgen de Panthers straks niet het deksel op de neus. Nelen net niet Barbara Nelen kan uithalen, maar de Duitse-goalie Sonntag staat pal.

