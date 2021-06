Red Panthers domineren en boeken belangrijke zege tegen Italië

HockeyNa het knappe gelijkspel tegen Duitsland (FIH 4) zochten de Red Panthers vanmiddag in het tweede pouleduel bevestiging tegen Italië. In een wedstrijd die onze hockeyvrouwen van begin tot einde domineerden werd het een overtuigende 4-0-zege. Een zeer belangrijke overwinning voor de speelsters van coach Raoul Ehren: de Panthers blijven in de running voor een plek in de halve finale en mocht dat uiteindelijk toch niet lukken, dan komt die belangrijke vijfde plaats toch een heel stuk dichterbij.

Het was zes jaar geleden dat de Red Panthers nog eens tegenover de Italiaanse hockeyvrouwen stonden. In 2015 ging het – eerst op de World League in Brasschaat, vervolgens op het EK in Londen – om twee klassementswedstrijden. De Belgen wonnen toen telkens: 4-2 en 4-3. Vandaag waren de belangen een stuk groter. Beide teams gaan in Amstelveen immers op zoek naar een ticket voor het WK en een vijfde plek kan die zekerheid bieden. In het geval België en Italië de halve finale niet bereiken telt de wedstrijd van vandaag mee voor poule C. Voor de winnaar meteen een mooie bonus in de strijd om die belangrijke vijfde EK-plek.

De Red Panthers namen de wedstrijd meteen in handen, maar doelpunten in het eerste kwart leverde dat niet op. Michelle Struijk vond de Italiaanse doelvrouw Sofia Monserrat – keeper in de Belgische competitie bij het Molenbeekse Daring – op haar weg, Ambre Ballenghien kon zich net niet doorzetten en een schot van Abi Raye ging over.

Volledig scherm © Photo News

In het tweede kwartier dwongen de Panthers een eerste strafcorner af, maar het schot van Stephanie Vanden Borre geraakte niet voorbij Monserrat. Enkele minuten later was het op een tweede strafcorner wel prijs voor de Belgische meisjes. De Panthers pakten deze keer uit met een variant: Vanden Borre bediende Ambre Ballenghien, die haar tweede doelpunt van het toernooi binnentikte (1-0). Net voor rusten waren de Panthers met exact dezelfde situatie dicht bij de verdubbeling van de score, maar een Italiaanse verdedigster lag in de weg om Ballenghien het scoren te beletten.

Na een goede drie minuten in de tweede helft lukte het de Panthers wel om een bevrijdend tweede doelpunt te scoren. Abi Raye draaide zich vrij in de cirkel en de ex-Canadese passeerde de Italiaanse keeper: 2-0 en de Panthers op rozen. België liet Italië niet in de wedstrijd komen, de druk bleef hoog en dat leverde in kwart drie nog kansen op. Judith Vandermeiren en France De Mot konden echter niet afronden en een doelpunt van Alix Gerniers werd afgekeurd wegens gevaarlijk spel.

Volledig scherm Judith Vandermeiren © AP

In het laatste kwart was Ambre Ballenghien met een knap schot op enkele centimeters van een derde Belgisch doelpunt, maar de bal belandde hard op de lat. Dat derde doelpunt kwam er even later toch. Bij een vijfde strafcorner bediende Vanden Borre deze keer France De Mot, die haar allereerste doelpunt voor de Red Panthers scoorde (3-0). De 19-jarige De Mot, die nog maar haar vijfde interland speelde, is één van die nieuwe, jonge talenten die van de Belgisch staf het vertrouwen krijgt. Een goede minuut later scoorde De Mot bijna haar tweede doelpunt, maar het was uiteindelijk opnieuw Ballenghien die de Belgische kers op de taart zette. Haar strafcorner ging zeer mooi hoog in doel: 4-0. Niet vergeten: ook Ballenghien is nog maar 20 jaar. De nieuwe generatie Panthers staat op dit EK helemaal op.

Met vier op zes na duels tegen Duitsland en Italië hebben de Red Panthers hun EK-start niet gemist. Woensdag om 17 uur sluit België de poulefase af met een duel tegen Engeland. De meisjes van bondcoach Raoul Ehren kunnen zich dan plaatsen voor de halve finale. Na het EK 2013 in Boom en het EK 2017 in Amsterdam zou het de derde keer zijn dat onze hockeyvrouwen daarin slagen.

De Panthers begonnen met Elena Sotgiu, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Helene Brasseur, Charlotte Englebert, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Abi Raye, Ambre Ballenghien en Alix Gerniers. Daarna volgden Elodie Picard, Tiphaine Duquesne, Judith Vandermeiren, Pauline Leclef, Justine Rasir, France De Mot en Louise Versavel.

Raye: “Onze jongeren spelen met steeds meer vertrouwen”

“We hebben maanden keihard gewerkt en we willen ons match na match bewijzen”, zegt Raye, die het tweede Belgische doelpunt scoorde. “Tegen Italië was het even aanpassen. Zij kropen met veel speelsters in de verdediging en wij zijn het niet meer gewend om tegen dat type teams te spelen. We lieten ons echter niet van de wijs brengen en bleven ook na het tweede en derde doelpunt hoog druk zetten. We kozen onze momenten om toe te slaan.”

“Onze mindset is zeer positief en de jonge speelsters hockeyen steeds met meer vertrouwen. Het is toch mooi dat een speelster als France De Mot hier haar eerste internationale doelpunt scoort. Nu kunnen we ons op de rustdag van morgen helemaal opladen voor de match van woensdag tegen Engeland. Ook die wedstrijd willen we winnen. Het zou echt mooi zijn om met dit team de halve finale te halen.”

Volledig scherm © Photo News