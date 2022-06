Red Panthers deze keer niet verder dan gelijkspel tegen China (en verlies in shoot-outs)

HockeyDe Red Panthers hoopten op zes op zes in hun twee duels tegen China, maar na de 3-1-zege van dinsdag bleven onze hockeyvrouwen in een wedstrijd schaars aan kansen steken op een 1-1-gelijkspel. In de shoot-outs greep China een extra punt.

In vergelijking met de wedstrijd van een dag eerder waren er zes wijzigingen in de kern van bondscoach Raoul Ehren. In doel wisselden Aisling D’Hooghe en Elodie Picard deze keer af. Elena Sotgiu kreeg rust. Verder kwamen Vanessa Blockmans, Emma Puvrez, Barbara Nelen, Justine Rasir en Alix Gerniers in de plaats van Lien Hillewaert, Stephanie Vanden Borre, Michelle Struijk, Charlotte Englebert en Alexia ’t Serstevens.

De wedstrijd kwam, in tegenstelling tot dinsdag, traag op gang en de mogelijkheden waren schaars. De eerste kans, een Chinese strafcorner in de 23ste minuut, was wel meteen raak: Bingfeng Gu passeerde Aisling D’Hooghe. Even later kregen de Panthers een eerste pc, maar Vanessa Blockmans zag haar schot naast gaan.

Volledig scherm Emma Puvrez. © BELGA

Ook in de tweede helft was het lang zoeken naar openingen. In de slotseconden van het derde kwart slaagden de Panthers er dan toch in om langszij te komen: France de Mot tikte eenvoudig binnen (1-1). Die gelijkmaker bracht wat leven in de brouwerij en de Red Panthers gingen in het laatste kwartier nog op zoek naar de winnende treffer. Tevergeefs, het bleef 1-1 en shoot-outs moesten beslissen welk team een extra punt kreeg. Dat bleek uiteindelijk China.

Door dit gelijkspel blijven de Red Panthers in de stand van de Pro League op een zevende plaats. Onze hockeyvrouwen hebben nog zes wedstrijden voor de boeg en kunnen de komende weken nog opschuiven in het klassement. Zaterdag en zondag spelen de Panthers tegen India, een week later wacht de verplaatsing naar Engeland en op 25 en 26 juni wordt er op het veld van Den Bosch afgesloten tegen de Verenigde Staten.

De Red Panthers begonnen met Elodie Picard, Helene Brasseur, Emma Puvrez, Tiphaine Duquesne, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Lucie Breyne, Delphine Mariën, Justine Rasir, Louise Versavel en Alix Gerniers. Later volgden: Aisling D’Hooghe, Sophie Limauge, Vanessa Blockmans, Pauline Leclef, Abi Raye, France De Mot en Ambre Ballenghien.

Volledig scherm Ambre Ballenghien. © BELGA

Stand in de Pro League (in totaal dienen er zestien matchen gespeeld te worden):

Argentinië – 38 punten (14 matchen)

Nederland – 26 punten (12 matchen)

India – 22 punten (10 matchen)

Duitsland – 16 punten (12 matchen)

Spanje – 16 punten (14 matchen)

Engeland – 15 punten (12 matchen)

België – 13 punten (10 matchen)

China – 9 punten (10 matchen)

USA – 1 punt (8 matchen)

Volledig scherm © BELGA