Red Lions zwaar onderuit tegen Nederland: “Veel zaken om over na te denken”

Buiten de eer stond er in de veertiende en tevens laatste wedstrijd niets meer op het spel in Antwerpen, want de Red Lions werden vrijdag door de internationale federatie FIH uitgeroepen tot winnaar van de Pro League 2020-2021. Omdat door het coronavirus een aantal uitgestelde wedstrijden niet meer wordt gespeeld, konden ze niet meer worden ingehaald aan de top van het klassement. “Deze trofee is een geschenk uit de hemel”, zei McLeod. “Mijn team heeft de afgelopen jaren veel prijzen gewonnen. Als je verliest zoals vandaag, wordt het altijd duidelijk dat de grens tussen een overwinning en nederlaag dun is. Je moet jezelf elke keer in vraag stellen. Voor mij is dit een wedstrijd die ons veel stof tot nadenken zal geven, richting Tokio. Ons middenveld is één van de sterkste ter wereld, maar kende een zeer moeilijke wedstrijd vandaag. We kwamen te laat in de match. We dachten te veel en deden niet genoeg. Gelukkig had dat deze keer weinig gevolgen.”