Red Lions zorgen voor heerlijke pot hockey tegen Australië: 5-4

In een wedstrijd die alles om het lijf had, wonnen de Red Lions vanmiddag, in een heruitgave van de olympische finale, met 5-4 van Australië. In de laatste vijf minuten van de match ging het van 3-3 naar 5-4.

Na de Red Panthers gisteren was het vandaag de beurt aan de Red Lions om op het Wilrijkse Plein in Antwerpen aan hun reeks van acht Pro League-matchen te beginnen. De spelers van bondscoach Michel van den Heuvel deden dat in een knaller tegen Australië. Meteen het allereerste treffen tussen beide grootmachten sedert de olympische finale van augustus 2021 in Tokio.

Twee weken geleden in Londen ontbraken nog een pak vaste waarden bij de Belgen, nu bleven alleen Tom Boon, Tanguy Cosyns, Alexander Hendrickx en Antoine Kina aan de kant.

Na zes minuten mocht België al juichen: de nochtans ervaren Jeremy Hayward leed knullig balverlies in de cirkel en de 23-jarige Nelson Onana, die zijn tiende interland met de Red Lions afwerkte, mocht vrij aanleggen: 1-0. In een leuk eerste kwartier hield Vincent Vanasch drie Australische strafcorners tegen en zag Sébastien Dockier een tweede Belgisch doelpunt op de paal uiteenspatten. In de dertiende minuut kwam Australië, op rebound na een vijfde pc, toch langszij: 1-1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In kwart twee kwamen de Belgen opnieuw snel op voorsprong: na een tweede Belgische strafcorner werkte Thibeau Stockbroekx af (2-1). Het tempo bleef heel stevig in de wedstrijd zitten, de Red Lions vonden elkaar en de jongeren Thibeau Stockbroekx, Maxime Van Oost, Nelson Onana en Arno Van Dessel draaiden bijzonder vlot mee. Kortom: een ijzersterke eerste helft van de Red Lions

In kwart drie ging Australië naarstig op zoek naar de gelijkmaker en slaagde daar in de 40ste minuut na een tiende strafcorner voor de Kookaburras in: 2-2. Het team van Colin Batch, een ex-bondscoach van de Red Lions, kreeg de smaak te pakken en kwam aan het slot van kwart drie via Ky Willott op voorsprong: 2-3.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nu was het aan de Belgen om in het laatste kwartier weer het heft in handen te nemen. Al snel in het vierde kwart schoot Arthur De Sloover aan de rand van de cirkel raak in de korte hoek: 3-3. Onder impuls van een enthousiast publiek gingen de Lions op zoek naar de winnende treffer. Vijf minuten voor affluiten recupereerde Onana de bal en knalde Van Dessel binnen (4-3). Meteen een allereerste doelpunt bij de Red Lions voor de 19-jarige belofte. In een knotsgekke slotfase tekende Blake Govers voor de gelijkmaker (4-4), maar Loïck Luypaert liet bij een vierde Belgische strafcorner in de voorlaatste minuut het Wilrijkse Plein helemaal opveren: 5-4.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de stand van de Pro League blijft België op de zevende plaats met 15 punten op 27. De Red Lions hebben nog wel zeven wedstrijden voor de boeg. Ter vergelijking: koploper India telt 30 punten, maar heeft alle zestien wedstrijden reeds achter de rug. Morgen spelen onze beide nationale teams tegen Nieuw-Zeeland. De Red Panthers starten om 14.10 uur, de Red Lions om 16.40 uur.

Volledig scherm © BELGA