Red Lions zijn officieel winnaar van de Pro League, nationale hockeyteams willen met positieve noot richting EK

Meer SportDe Red Lions en de Red Panthers sluiten zondag hun tweede Pro League-campagne af met een thuiswedstrijd op het Wilrijkse Plein in Antwerpen tegen Nederland. Voor beide teams wordt het de laatste grote test richting het Europees kampioenschap, dat vrijdag in Amstelveen start.

Ook in het tweede seizoen van de Pro League – dat reeds in januari 2020 begon, maar door corona met een jaar werd verlengd – tonen de Red Lions zich de meer dan waardige nummer één van de wereld. Met 32 op 39 staan onze hockeymannen in de rangschikking eenzaam aan de leiding. Slechts één wedstrijd werd er in deze campagne verloren: in februari 2020 werd het in Bhubaneswar 2-1 voor thuisploeg India. Een dag later grepen de Lions met 2-3-winst wel revanche.

Ondanks het uitstel van een jaar werden een pak wedstrijden in deze Pro League-campagne geannuleerd. De Belgische mannen spelen zondag hun veertiende wedstrijd (van de officiële zestien) en zijn daarmee ook de beste leerling van de klas. Alleen de twee thuismatchen tegen Argentinië – die vorige week op het programma stonden – werden door reisproblemen van het Argentijnse team geannuleerd. India, nummer drie in de rangschikking van de Pro League, speelde slechts acht matchen. Omdat de kloof met de concurrentie zo groot is maakte de Internationale Hockeyfederatie vrijdag bekend dat onze hockeymannen worden uitgeroepen tot winnaar van deze Pro League. De trofee wordt pas overhandigd na de allerlaatste matchen van volgende maand tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Na het WK 2018 en het EK 2019 hebben de troepen van Shane McLeod dus een nieuwe internationale trofee op zak. In 2019 verloren de Lions in de eerste editie van de Pro League in finale van Australië.

Rest dus nog een laatste zeer interessante wedstrijd tegen Nederland. “We willen met vertrouwen en met een positieve noot naar het EK, dus willen we deze wedstrijd winnen”, aldus kapitein Thomas Briels. “De omstandigheden lieten ons niet toe om veel voorbereidingswedstrijden te spelen. Een klassieker tegen Nederland is natuurlijk een ideale laatste test richting de belangrijke afspraken.”

Begin november speelden België en Nederland hun eerste onderlinge duel in de Pro League. Met aanvallend hockey van beide teams werd het een spektakelstuk. De match eindigde op 4-4 – in het laatste kwart vielen er drie goals in drie minuten – en werd door de Internationale Hockeyfederatie uitgeroepen tot beste match van 2020. Een sterke doelman Loic Van Doren zorgde er in de aansluitende shoot-outs voor dat de Lions nog een bonuspunt veroverden.

Panthers

Ook voor de Red Panthers wordt het duel van zondag tegen Nederland de laatste voorbereidingswedstrijd voor het EK. Raoul Ehren, die in december als bondscoach overnam van Niels Thijssen, hamert de laatste maanden vooral op een sterke defensieve structuur bij onze hockeyvrouwen. Om dat in de praktijk om te zetten bestaat er uiteraard geen betere test dan een duel tegen de Oranje-dames, die net als de Belgische mannen deze Pro League op hun naam schrijven. In oktober verloren de Panthers in Ukkel met 0-4 van Nederland. Opvallend: bijna de helft van de Nederlandse kern bestaat uit speelsters van Den Bosch. Ehren was zeventien jaar aan de slag bij Den Bosch – vijf jaar als assistent en twaalf jaar als hoofdcoach – en leidde zijn team twee weken geleden nog naar een nieuwe landstitel in de Hoofdklasse. Voor Ehren wordt het dus een zeer snel weerzien met zijn Nederlandse speelsters.

Volledig scherm © BELGA