Red Lions zetten Groot-Brittannië opzij: Dohmen zorgt in extremis voor drie Belgische punten

Zonder enkele vaste waarden – na Arthur De Sloover, Cédric Charlier en Nicolas de Kerpel moesten ook Vincent Vanasch en Loïck Luypaert afhaken – begonnen de Red Lions aan hun eerste thuisopdracht in de Pro League. In een gesloten eerste helft waren het de Britten die het beste uit de startblokken schoten. In de eerste vijftien minuten kreeg Groot-Brittannië drie strafcorners, maar Loic Van Doren passeren lukte niet. De doelpunten vielen uiteindelijk helemaal aan het einde van de eerste dertig minuten. Een eerste Belgische strafcorner in de 27ste minuut was meteen raak via de onvermijdelijke Alexander Hendrickx. De speler van het Nederlandse Pinoké trof deze Pro League reeds voor de zevende keer raak. Toch gingen de Lions niet met een voorsprong rusten. In de slotminuut was het Phil Roper die een vijfde Britse pc tegen de Belgische netten joeg. Onverdiend was de gelijkmaker alleszins niet.