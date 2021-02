Red Lions weten opnieuw raad met Spanje: eindzege Pro League wenkt

Pro League hockeyOpdracht opnieuw volbracht voor de Red Lions. In de tweede wedstrijd om de Pro League tegen Spanje, waarin John-John Dohmen zij 400 ste cap vierde, wonnen de jongens van bondscoach Shane McLeod deze keer met 0-2. De eindwinst in de prestigieuze Pro League is nu zeer dicht bij. Wat deze competitie betreft kunnen de Lions nu even achterover leunen. De volgende opdracht staat pas op 22 mei tegen Argentinië op het programma.

In vergelijking met de match van vrijdag (2-3 zege voor de Red Lions) kwamen Tanguy Cosyns, Augustin Meurmans, Nicolas Poncelet en Thibeau Stockbroekx in het team. Tom Boon, Thomas Briels, Manu Stockbroekx en Victor Wegnez moesten toekijken op de tribune. John-John Dohmen was dus wel van de partij en speelde zijn vierhonderdste interland voor de Red Lions. Wereldwijd is hij nog maar de zesde speler ooit die daar in slaagt. Koploper is de Nederlander Teun De Nooijer met 453 interlands. Als Dohmen na Tokio 2021 verder hockeyt, kan dat record zelfs in zicht komen. Bij afwezigheid van Briels droeg Dohmen vandaag de aanvoerdersband.

In een wedstrijd waarin de Spanjaarden in vergelijking met vrijdag bleker voor de dag kwamen, domineerden de Red Lions rustig. In de tiende minuut leverde dat het openingsdoelpunt op. Het schot van Simon Gougnard belandde tussen de benen van de ongelukkige Spaanse keeper Cortes tegen het net (0-1). Aan het einde van het eerste kwart werd de gelijkmaker afgekeurd. Het Spaanse schot kwam na strafcorner immers niet tegen de plank.

Redding Vanasch

In kwart twee sloeg Alexander Hendrickx in de achttiende minuut toe op strafcorner (0-2). Vrijdag kon Hendrickx in twee pogingen niet scoren, vandaag was het bij de derde Belgische pc wel raak. Met elf doelpunten – allemaal uit strafcorner – verstevigt Hendrickx zijn leidersplaats in de topschutterslijst van deze Pro League.

Na de pauze viel er aanvankelijk niet veel te beleven. Tot het slot van kwart drie. Spanje kreeg vier strafcorners op rij waarvan Arthur De Sloover één poging op de lijn redde. Diezelfde De Sloover kreeg bij de laatste strafcorner de bal op de voet en Spanje kreeg een strafbal. Met een redding van Vincent Vanasch, de beste keeper ter wereld, verkeek Spanje dé kans op 1-2.

Volledig scherm Arthur van Doren in actie in Valencia. © Photo News

In het laatste kwart kreeg Spanje nog eens drie strafcorners, maar de Belgische verdedigende pc stond pal. De Red Lions sloten zo drie weken onder de Spaanse zon – waarvan meer dan twee weken op stage in Las Palmas – met zes op zes tegen Spanje af. De Red Lions hebben in deze Pro League nu reeds dertien van de zestien matchen achter de rug en kunnen even achterover leunen. Ter vergelijking: Duitsland speelde nog maar … vier Pro League-wedstrijden. In de komende vier maanden, met daaropvolgend ook nog het EK en de Olympische Spelen op het programma, moeten de Duitsers dus nog twaalf keer aan de bak. Niet evident om dat te managen.

Derby der Lage Landen beslissend?

Met 32 op 39 staat België autoritair aan de leiding in deze tweede editie van de Pro League. Dichtste achtervolger Nederland telt achttien punten uit negen wedstrijden. Het parcours van Oranje moet de komende matchen dus haast perfect zijn om België nog te kunnen bedreigen. In dat geval kan de slotmatch van de Pro League, België-Nederland op 30 mei, wel eens beslissend zijn voor eindwinst.

De Pro League is een competitie met de beste negen landen ter wereld. Dit toernooi winnen zou alweer een nieuwe prestigieuze hoofdprijs betekenen voor de hongerige Lions. Tijdens de eerste editie bereikte België in Amsterdam de finale van de Final 4, maar verloor toen met 3-2 van Australië. Omwille van de drukke kalender wordt de Final 4 nu niet meer georganiseerd.

De komende maanden kunnen de internationals zich concentreren op clubhockey met in ons land vanaf 28 februari de start van de play-offs. Op 22 en 23 mei ontvangen de Belgen op het Wilrijkse Plein in Antwerpen Argentinië in het kader van de Pro League.

Volledig scherm © EPA