Red Lions werken twee strafcorners af en winnen in de FIH Pro League van Frankrijk (2-1): “Morgen meer kansen afdwingen”

HockeyVorige week scoorden de Red Lions vijf op zes in de FIH Pro League tegen Spanje, deze week is het de beurt aan Frankrijk om de olympische kampioenen twee keer in Antwerpen partij te geven. In een wedstrijd zonder heel veel animo hielden de Belgen de punten thuis: 2-1 na goals van Tanguy Cosyns en Cédric Charlier.

In vergelijking met de twee wedstrijden van vorige week tegen Spanje waren er enkele wijzigingen in de kern van Michel van den Heuvel. Vincent Vanasch speelt dit weekend met Keulen de play-offs in Duitsland, daarom werd Simon Vandenbroucke opgeroepen als tweede keeper na Loïc Van Doren. Nicolas De Kerpel en de youngsters Guillermo Hainaut en Nelson Onana ontbreken ook tegen onze zuiderburen, voor hen kwamen Cédric Charlier, Nicolas Poncelet en Thibeau Stockbroekx op het wedstrijdblad.

In het internationale hockey is Frankrijk, op dit moment nummer elf op de wereldranglijst, een land in opmars. Op de Olympische Spelen in 2024 in eigen land willen de Fransen immers met de grote jongens meedoen. Ex-Red Lions-coach Jeroen Delmee zette de voorbije vier jaar bij Frankrijk de krijtlijnen uit, sedert september 2021 moet Frederic Soyez, de voormalige bondscoach van Spanje, de Fransen naar een hoger niveau stuwen. Bij het nationale Franse hockeyteam is de link met ons land wel zeer groot. De volledige kern hockeyt immers in de Belgische Eredivisie. Orée (6 spelers) en Gantoise (5 spelers) zijn de hofleveranciers. Daarna volgen Léopold (3), Watducks (2), Racing (1), Daring (1) en Antwerp (1).

Cedric Charlier en Tom Boon.

Strafcorners

De wedstrijd op het Wilrijkse Plein in Antwerpen begon in ieder geval afwachtend. In de slotfase van het eerste kwart was de beste kans nog voor Frankrijk, maar Victor Wegnez kon de bal voor de lijn keren. Ook in kwart twee was het lang wachten op enige animo. Enkele minuten nadat Tom Boon op de Franse keeper Arthur Thieffry stuitte, kregen de Red Lions twee strafcorners op rij. Strafcorner twee werd door Tanguys Cosyns keurig omgezet: 1-0 bij de pauze.

Ook in de tweede helft slopen er bij beide teams slordigheden in hun spel. Aan het einde van kwart drie staken de Lions wel een tandje bij. Dat leverde enkele kansen én een derde strafcorner op. De poging van Tom Boon werd geblokt, maar Cédric Charlier mikte in de herneming wel raak (2-0).

In het laatste kwartier kwamen de Lions tegen een onmondig Frankrijk niet meer in problemen. Pas in de laatste minuut versierde Frankrijk twee strafcorners. Loic Van Doren redde knap de eerste Franse poging, bij de tweede scoorde Victor Charlet wel: 2-1.

Cedric Charlier.

“Speciaal om te hockeyen tegen achttien spelers uit de Belgische competitie”

Morgen, opnieuw om 18 uur, staat wedstrijd nummer twee tegen de Fransen op de affiche.

“Dan proberen we het zeker beter te doen”, aldus Gauthier Boccard. “Ook vorige week tegen Spanje lag het ritme in de eerste wedstrijd wat lager. Het klopt dat we niet ons topniveau haalden, maar dat lijkt me logisch. Enkele jongens hockeyden ook op een andere positie dan normaal. We pakken drie punten in een internationale wedstrijd en dat is het belangrijkste. Morgen moeten we het aan de bal beter doen, directer hockeyen en vooral meer kansen creëren.”

“Natuurlijk is het speciaal om te hockeyen tegen achttien spelers die allemaal in de Belgische competitie aantreden. Het zijn kameraden en zeker tegen vrienden van je eigen club wil je een internationale confrontatie winnend afsluiten.”

De Red Lions begonnen met Loic Van Doren, Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Maxime Van Oost, Manu Stockbroekx, Felix Denayer, Victor Wegnez, Simon Gougnard, Cédric Charlier, Tom Boon en Tanguy Cosyns. Daarna volgden: John-John Dohmen, Arno Van Dessel, Nicolas Poncelet, Thibeau Stockbroekx, Tommy Willems en William Ghislain.

Victor Wegnez.

Tanguy Cosyns.