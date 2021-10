Red Lions vallen ondanks olympische titel naast de prijzen op Star Awards: “Er hapert iets aan het systeem”

In de categorie speler van het jaar haalde de Indiër Harmanpreet Singh (52,11%) het van Alexander Hendrickx (24,88%) en Arthur Van Doren (12,84%). Nog straffer: Vincent Vanasch slaagde er niet in om voor de vierde keer op rij beste keeper van de wereld te worden. Vanasch haalde 34,40% van de stemmen en moest de Indiër PR Sreejesh (58,34%) laten voorgaan. Ook Red Lions-bondscoach Shane McLeod ging niet met de hoofdprijs als ‘coach van het jaar’ aan de haal. Die eer moest hij aan de Australiër Graham Reid, de bondscoach van… India, laten.

India was niet alleen aan het feest in die drie categorieën, ook de overige vijf prijzen (belofte van het jaar mannen en vrouwen, speelster van het jaar, doelvrouw van het jaar en bondscoach van het jaar bij de vrouwen) gingen naar het Aziatische land. Volgens de officiële communicatie van de FIH heeft India de prijzen te danken aan het feit dat de mannen voor het eerst in 41 jaar een olympische medaille veroverden en dat de vrouwen - tot eenieders verbazing - in Tokio op de vierde plaats eindigden.

Volledig scherm Vincent Vanasch © BELGA

Adam Commens, technisch directeur van de Belgische Hockey Bond is uiteraard teleurgesteld. “We zijn zwaar ontgoocheld”, aldus Commens. “Onze Red Lions veroverden in Tokio de gouden medaille en als je dan geen enkele individuele prijs verovert, dan hapert er toch iets aan het systeem. Alexander Hendrickx werd in Tokio topscorer en Vincent Vanasch blonk zoals steeds uit. We gaan dit bij de FIH aankaarten. In de toekomst moeten zulke zaken vermeden worden.”

De hockeyfans en -spelers, de nationale federaties en de internationale media waren de stemgerechtigde groepen voor deze Star Awards. Dat de Indische hockeyfans – en dat zijn er uiteraard een pak meer dan Belgische hockeyfanaten – allemaal voor genomineerden uit eigen land kozen, helpt het land uiteraard al een flink stuk op weg naar de hoofdprijzen.

Volledig scherm Arthur Van Doren en Alexander Hendrickx. © Photo News/AP

“We hadden met Alexander Hendrickx en Arthur Van Doren twee kandidaten om ‘speler van het jaar’ te worden en dat is altijd een nadeel”, aldus Commens. “Zij nemen stemmen van elkaar af. Harmanpreet Singh kreeg alle stemmen uit Azië. Er was ons ook ter ore gekomen dat niet alle Europese federaties hun stembriefjes indienden. We stuurden nog reminders om aan meer stemmen te geraken, maar veel heeft dat niet geholpen. Alle Aziatische federaties kozen voor de genomineerden uit India. En wat de media betreft: ook daarin is India beter vertegenwoordigd dan Europa.”

De uitslag van deze Star Awards benadrukt eens te meer dat India de greep op het internationale hockey blijft behouden. In mei verloor Marc Coudron, toen voorzitter van de KBHB, de strijd om het voorzitterschap van de FIH nog met twee stemmen verschil van de Indiër Batra en begin 2023 wordt het WK hockey opnieuw in India afgewerkt. Dat betekent dat India drie van de vier laatste WK’s mocht organiseren.

België blijft voorlopig dus op drie ‘wereldspelers van het jaar’ steken: John-John Dohmen won in 2016, Arthur Van Doren in 2017 én in 2018. Telkens stond er toen geen Indiër tussen de genomineerden. Twee jaar geleden – vorig jaar werd de verkiezing wegens de pandemie geannuleerd – moesten Van Doren en Victor Wegnez de titel aan … de Indiër Manpreet Singh laten.

Volledig scherm Hockeyspelers Red Lions met gouden medaille in open bus door Brussel © Dieter Nijs