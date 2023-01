Red Lions strijden op slotspeeldag tegen Japan om groepswinst na draw tegen Duitsland: “Focus op goals maken”

WK HOCKEYNa een extreem moeilijke wedstrijd sleepten de Red Lions in de laatste vijf minuten van de match alsnog een gelijkspel uit de brand tegen Duitsland (2-2). Op basis van het doelsaldo staan de uittredende wereldkampioenen nog steeds in pole position voor groepswinst. Nu wacht de verplaatsing naar Rourkela om daar vrijdag in de laatste poulematch Japan partij te geven.

Voor aanvang van de match was er alvast positief nieuws uit de ziekenboeg: John-John Dohmen en Nicolas de Kerpel, beide enkele dagen grieperig, waren weer helemaal klaar voor de strijd. De 34-jarige recordinternational Dohmen maakte tegen Duitsland zo zijn eerste minuten op dit WK. Met Arthur Van Doren en Simon Gougnard werden er echter geen risico’s genomen. Van Doren sukkelt al een tijdje met de rug en bleef ook in de tweede helft tegen Zuid-Korea aan de kant. Vanaf de kwartfinale is het pas echt money time voor de Lions en het is pas dan dat de Wereldspeler van het Jaar van 2017 en 2018 helemaal paraat moet zijn. Ook Simon Gougnard was niet honderd procent fit: een dag eerder kwam hij op training immers stevig in botsing met Tom Boon.

Na een voorzichtige aanvangsfase kreeg België een eerste strafcorner. Die kwam er na een uitstekende ‘video referral’ van Florent Van Aubel. De poging van Alexander Hendrickx werd echter gekeerd. De match was gelanceerd en er kwamen meteen kansen langs beide kanten. Eerst schoot Arthur De Sloover rakelings naast en even later was er een uitstekende Vincent Vanasch nodig om een heel stevige mogelijkheid voor Christopher Rühr, trouwens clubgenoot van Vanasch bij Rot-Weiss Köln, tegen te houden. In de tiende minuut viel het Belgische openingsdoelpunt. Felix Denayer bediende Cédric Charlier in de cirkel en de Brusselaar liet de Duitse keeper Alexander Stadler kansloos (1-0). Charlier doet het altijd goed tegen Duitsland. In de poulefase op de Olympische Spelen scoorde hij na zeven minuten twee keer tegen de Mannschaft en ook in de legendarische wedstrijd op het EK op het Wilrijkse Plein trof hij raak.

Volledig scherm Charlier scoorde de 1-0. © BELGA

In het tweede deel van de eerste helft kwam Duitsland beter in de wedstrijd en dat leverde in de 23ste minuut ook de gelijkmaker op. Niklas Wellen versloeg Vanasch overhoeks. Met een 1-1-stand gingen de teams de pauze in.

Duitsland had de smaak te pakken en kwam het best uit de kleedkamer. Rühr en Wellen kregen de eerste grote kansen van de tweede helft, maar de Belgische defensie én Vincent Vanasch hielden stand. In een niet eenvoudig kwart voor de troepen van Michel van den Heuvel versierden de Belgen nog een tweede strafcorner. Het te centrale schot van Hendrickx verraste de Duitse keeper niet.

Duitsland bleef ook in het laatste kwartier de meeste druk zetten en kwam met nog zeven minuten op de klok via Tom Grambusch na een strafbal op voorsprong: 1-2. De Red Lions leken uitgeteld, maar twee minuten later was er woelwater Victor Wegnez om België aan een zeer belangrijk gelijkspel te helpen. Sterker nog: in de slotminuten kregen Charlier en Van Aubel nog kansen op een winnende treffer.

Volledig scherm Grambusch zet een strafbal om. © Photo News

Door dit gelijkspel staan België en Duitsland met vier op zes nog steeds zij aan zij in poule B. In het doelsaldo heeft België echter twee treffers voorsprong op Duitsland. Met een laatste groepstreffen op de affiche tegen Japan moet dat genoeg zijn om de poulewinst binnen te halen.

In ieder geval: voor de hockeyteams breekt nu de vermoeiendste fase van het toernooi aan. De landen die hun eerste twee duels in Bhubaneswar afwerkten moeten voor het derde en laatste en pouleduel naar Rourkela en omgekeerd. Reeds morgenochtend vliegen de Red Lions naar Rourkela waar ze vrijdag om 12.30 uur Belgische tijd Japan treffen. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Birsa Munda Hockey Stadium, met een capaciteit van 20.000 toeschouwers het grootste hockeystadion ter wereld. Het vervolg van het toernooi – van de cross-overs tot en met de finale – wordt opnieuw in het vertrouwde Kalinga Stadium van Bhubaneswar afgewerkt.

De Red Lions begonnen met: Vincent Vanasch, Loïck Luypaert, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Felix Denayer, Antoine Kina, Victor Wegnez, Florent Van Aubel, Tanguy Cosyns en Tom Boon. Daarna volgden: John-John Dohmen, Nicolas de Kerpel, Cédric Charlier en Sébastien Dockier.

Volledig scherm Wegnez lukte de gelijkmaker nog. © Photo News

Dockier: “Duitsland is één van de kanshebbers op de wereldtitel” Dat het voor de Red Lions in de tweede poulematch heel stevig knokken was tegen Duitsland, dat gaf na afloop uiteraard ook Sébastien Dockier toe. “We wonnen de laatste belangrijke matchen wel van Duitsland, maar tegen hen is het nooit gemakkelijk”, aldus de spits van het Nederlandse Pinoké. “Ik reken Duitsland absoluut tot één van de kanshebbers op de wereldtitel.” “Met Arthur Van Doren en Simon Gougnard nam de staf voor dit tweede pouleduel geen enkel risico. Wij hadden over heel de match slechts vier wisselmogelijkheden, terwijl Duitsland compleet was en constant zes keer kon wisselen. Dat scheelt toch een slok op de borrel. Zeker omdat Arthur en Simon voor ons twee zeer belangrijke pionnen zijn. We hebben dat probleem echter goed opgevangen en we bleven geduldig. Ik vind het gelijkspel niet onverdiend. Zeker omdat we in de slotminuten nog mogelijkheden op de winnende treffer kregen.” Volledig scherm Dockier in duel met Muller. © BELGA Dockier beseft dat het doelsaldo zal beslissen over de belangrijke eerste plek in de poule. “We moeten vrijdag dus focussen op goals maken tegen Japan”, lacht hij. “Op dit moment hebben we een voorsprong van twee doelpunten op Duitsland. De Duitsers spelen vrijdag tegen Zuid-Korea en die schat ik toch iets hoger in dan Japan.” De Red Lions staan morgen voor een trip naar het iets meer dan 300 kilometer verder gelegen Rourkela. “Het ideale zou zijn om gewoon ter plekke in Bhubaneswar te blijven, maar anderzijds krijgen we de kans om in Rourkela te spelen in het grootste hockeystadion ter wereld. Daar moeten we van genieten”, besluit Dockier.

