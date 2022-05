Red Lions steken in wedstrijd twee tandjes bij en domineren tegen Frankrijk: 3-1

Een dag na de 2-1-zege van de Red Lions tegen Frankrijk gingen beide teams op het Wilrijkse Plein in Antwerpen opnieuw de strijd aan. Reeds in de tweede minuut kregen de Belgen een strafbal nadat Cédric Charlier foutief werd neergehaald in de cirkel. Tom Boon mikte de stroke echter op de lat. Heel lang liet de voorsprong echter niet op zich wachten. Een mooie aanval werd in de negende minuut door Cédric Charlier afgewerkt (1-0). Voor de speler van Belgisch landskampioen Racing meteen het tweede doelpunt van het weekend. In de laatste minuut van het eerste kwart sloegen de Fransen eerder onverwacht via Timothee Clement toe: 1-1.

In vergelijking met de wedstrijd van zaterdag waren de Lions duidelijk beter geïnspireerd en in kwart twee maakten ze het verschil. De Belgen namen het initiatief en dat leverde vier strafcorners op. Twee daarvan werden feilloos door Tom Boon omgezet: 3-1 bij de pauze.

In de tweede helft bleven de Red Lions domineren, maar alleen de efficiëntie om de score verder uit te diepen ontbrak.

Volledig scherm Cédric Charlier in duel met een Fransman. © BELGA

“Het klopt dat we net als vorige week een betere tweede wedstrijd afwerken”, aldus Victor Wegnez. “Met onze gewijzigde groep moeten we telkens wat naar automatismen zoeken en na de eerste match heb je tijd om het een en ander op punt te zetten. De Fransen kregen vandaag bitter weinig kansen. We scoren na onze eerste vier matchen in Antwerpen elf op twaalf. Dat is een mooi resultaat. Tijdens de matchen om de Pro League denken we vooral toekomstgericht. We kunnen enkele zaken uitproberen en jongeren kunnen zich in de groep integreren.”

Wegnez werd vandaag trouwens tot man van de match verkozen. “Dat was eerder verrassend, want ik vond dat ik gisteren beter speelde”, lacht hij. “Zeker bij het begin van de wedstrijd liep het voor mij wat minder vlot.”

Volledig scherm Victor Wegnez (links). © BELGA

In de stand in de Pro League rukken de Red Lions op naar de vijfde plaats. Op 7 en 8 juni moeten de wedstrijden tegen Zuid-Afrika – met voorsprong het zwakke broertje in deze Pro League - opnieuw zes punten opleveren. In dat geval gaan zowel België als India op 11 en 12 juni hun onderlinge duels in Antwerpen met 27 punten op 36 in. Voor de eindzege in deze derde editie van de Pro League staan India, België en Nederland, dat nog tien wedstrijden voor de boeg heeft, er het beste voor.

De Red Lions begonnen met Loic Van Doren, Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Maxime Van Oost, Nicolas Poncelet, Felix Denayer, Victor Wegnez, Simon Gougnard, Cédric Charlier, Tom Boon en Tanguy Cosyns. Daarna volgden: John-John Dohmen, Arno Van Dessel, Manu Stockbroekx, Tommy Willems, William Ghislain en Thibeau Stockbroekx.

Stan Pro League mannen:

1. India – 27 punten (12 wedstrijden)

2. Duitsland – 25 punten (14 wedstrijden)

3. Argentinië – 25 punten (14 wedstrijden)

4. Engeland – 22 punten (12 wedstrijden)

5. België – 21 punten (10 wedstrijden)

6. Nederland – 16 punten (6 wedstrijden)

7. Frankrijk – 13 punten (16 wedstrijden)

8. Spanje – 12 punten (12 wedstrijden)

9. Zuid-Afrika – 1 punt (12 wedstrijden)

Volledig scherm Tom Boon en Cédric Charlier. © BELGA