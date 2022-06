Red Lions scoren op valreep gelijkmaker, maar gaan onderuit in shoot-outs - Sterke eerste helft niet genoeg voor Red Panthers in Engeland

HockeyOnze hockeymannen moesten in Londen tot de allerlaatste minuut wachten om voor de tiende match op rij ongeslagen te blijven in de Pro League. Het eerste duel tegen Engeland leverde uiteindelijk slechts één punt op. De jongens van coach Michel van den Heuvel haalden een 2-0-achterstand op, maar verloren vervolgens de shoot-outs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Red Lions maakten voor hun laatste twee opdrachten in de FIH Pro League de verplaatsing naar Engeland. Dat moesten ze doen zonder Arthur Van Doren die vorige week in de tweede wedstrijd tegen India een blessure aan de enkel opliep.

De wedstrijd kwam traag op gang, mogelijkheden vielen er amper te noteren. Alleen Loic Van Doren diende gepast tussen te komen op een eerste Engelse strafcorner. Ook in kwart twee creëerden de olympische kampioenen weinig kansen. In de 22ste minuut kwamen ze op achterstand na een knap doelpunt van Will Calnan: 1-0.

Dat doelpunt bleek het sein voor de Lions om te reageren. Tom Boon kreeg echter twee strafcorners niet voorbij keeper Payne, die later ook nog eens een deviatie van Florent Van Aubel tegenhield. In de slotseconden en na een zeer knappe aanval leken de Lions aanspraak te maken op een strafbal na een fout op Nicolas de Kerpel, maar de stroke werd door de videoscheidsrechter niet toegekend. De Belgen speelden meteen ook hun ‘video referral’ kwijt.

Na twee minuten in de tweede helft verdubbelde Engeland de score. De Engelsen infiltreerden in de Belgische cirkel en opnieuw Calnan werkte af (2-0). Heel snel - één minuut later - kwamen de Lions echter opnieuw in de match. Arthur De Sloover scoorde heerlijk vanuit een scherpe hoek: 2-1.

In de laatste vijftien minuten moesten de Lions op zoek naar de gelijkmaker. Dat offensief leverde drie strafcorners en een schot van Nicolas de Kerpel op, maar scoren lukte aanvankelijk niet. Tot in de laatste minuut: de Lions mochten voor de zesde keer een strafcorner nemen en deze keer was het via Alexander Hendrickx toch raak: 2-2 en de Lions kregen op de valreep nog de kans om via shoot-outs twee punten uit de brand te slepen. Dat lukte niet: de pogingen van Gauthier Boccard, Arthur De Sloover en Victor Wegnez gingen de mist in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We speelden net onze beste match en aanvankelijk was het wat aftasten”, aldus Alexander Hendrickx. “Ik kan begrijpen dat onze wedstrijden tegen India aangenamer om volgen waren, maar dat komt vooral door het verschil in speelstijl. India speelt met meer tempo, de duels tegen Engeland zijn dan weer meer fysiek. Het klopt dat het een lang seizoen was, maar als je de kleuren van je land mag verdedigen ben je altijd gemotiveerd.”

Aan het einde van de eerste helft zette Hendrickx zich reeds paraat om een stroke te nemen. Zo overtuigd waren de Lions van hun gelijk. “We waren met tien spelers om de video aan te vragen, dan ben je wel overtuigd”, grijnst Hendrickx. “Zelfs de Engelse keeper geloofde, na het bekijken van de video, ook in een strafbal. Ach, zulke dingen gebeuren. Het is nu aan ons om morgen in schoonheid een punt te zetten achter deze editie van de Pro League.”

De Red Lions begonnen met Vincent Vanasch, Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Manu Stockbroekx, Alexander Hendrickx, Victor Wegnez, Felix Denayer, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Florent Van Aubel en Cédric Charlier. Daarna volgden: Nicolas Poncelet, John-John Dohmen, Sébastien Dockier, Maxime Van Oost, Tanguy Cosyns en Tom Boon.

Sterke eerste helft niet genoeg voor Red Panthers in Engeland: 2-1

De eerste wedstrijd tussen Engeland en de Red Panthers in Londen werd er één met twee gezichten: onze hockeyvrouwen speelden knap hockey en domineerden tijdens de helft, maar na de pauze kregen ze het lastiger onder de Engelse druk. Het thuisteam maakte in de laatste twintig minuten het verschil: 2-1.

Het experimenteren is afgelopen voor de Red Panthers. Voor de vier laatste wedstrijden om de FIH Pro League – vandaag en morgen in Londen tegen Engeland en volgend weekend in Den Bosch tegen de Verenigde Staten – brengt bondscoach Raoul Ehren zijn achttienkoppige WK-kern in stelling.

In de aanloop naar dat WK vormen de duels tegen Engeland, nummer vier op de wereldranglijst, alweer een goede test.

Volledig scherm © BELGA

De Red Panthers begonnen duidelijk met veel zin én vertrouwen aan de eerste wedstrijd en dat leverde reeds na zes minuten de openingstreffer op. Met een pass op maat van Alix Gerniers kwam Michelle Struijk vrij in de cirkel en zij liet de Engelse doelvrouw Maddie Hinch helemaal geen kans. De Panthers hadden de rest van het eerst kwart het beste van het spel en gingen verdiend met een voorsprong de eerste pauze in. De Belgische dominantie zette zich ook in kwart twee voort. Drie keer mocht Stephanie Vanden Borre aanleggen op strafcorner, één keer moest Hinch knap redding brengen. De Engelse dreiging bleef beperkt. Ruststand: 0-1.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de pauze waren de eerste mogelijkheden aanvankelijk voor de Panthers, maar aan het einde van kwart drie nam de Engelse druk toe. Elene Sotgiu diende twee keer knap tussen te komen om het thuisteam van de gelijkmaker te houden. Nadat een vrijstaande France De Mot de bal in de Engelse cirkel net niet onder controle kreeg, kwam Engeland weer opzetten. Deze keer moest Sotgiu zich wel omdraaien op een hard schot van Tessa Howard: 1-1.

Engeland had de smaak te pakken en kwam bij een vierde strafcorner in minuut 51 via Grace Balsdon op voorsprong. Reageren in de laatste negen minuten konden de Panthers niet meer: 2-1.

Volledig scherm © BELGA

“Het klopt dat we meteen zeer goed in de match zaten”, aldus de 21-jarige Naamse Lucie Breyne. “We konden veel ballen intercepteren en hadden constant controle. Na de pauze werd de druk van Engeland groter en was het voor ons moeilijk om te reageren. We willen fris aan het WK beginnen en daarom zitten we op dit moment in onze voorbereiding in een zwaardere fysieke fase. Dat verklaart wellicht onze mindere tweede helft.”

Breyne is één van de zeven Red Panthers die straks haar eerste WK zal meemaken. Zes maanden geleden maakte ze in de nationale ploeg de switch van aanvalster naar verdedigster. “Ik heb de voorbije momenten heel hard geknokt voor mijn selectie”, zegt ze. “Een half jaar geleden had ik me niet in de WK-kern gezien, maar ik maakte match na match stappen. De coach gaf me vertrouwen en nu heb ik mijn plek beet. Ik ga er in ieder geval van genieten.”

Volledig scherm © BELGA

De Red Panthers begonnen met: Elena Sotgiu, Hélène Brasseur, Emma Puvrez, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Charlotte Englebert, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Alexia ‘t Serstevens en Louise Versavel. Later volgden: Aisling D’Hooghe, Lucie Breyne, Pauline Leclef, France De Mot, Justine Rasir, Ambre Ballenghien en Alix Gerniers.

Volledig scherm © BELGA