Red Lions rechtstreeks naar kwartfinale op WK hockey na demonstratie tegen Japan, uitblinker Tom Boon goed voor vier goals

HockeyKlus geklaard voor de Red Lions op het WK hockey: de titelverdediger speelde Japan in de vernieling met 7-1, met een rechtstreekse kwartfinaleplek als gevolg. Enige minpunt was het uitvallen van Alexander Hendrickx. Bij z’n eerste strafcorner deed hij zich pijn aan de rechterknie.

De dag begon met goed nieuws voor de Belgen: alle spelers waren weer inzetbaar. Zo zat John John Dohmen weer op de bank, net als Simon Gougnard, en stond Arthur Van Dooren weer in de basis. Zo konden de Red Lions op volle kracht aantreden en dat was ook nodig om hun opdracht te volbrengen: met een zo groot mogelijk verschil winnen van Japan, 17de op de wereldranking. Winst van de poulefase garandeert hen namelijk een extra rustdag en bespaart hen de inspanning van een crossover.

De titelverdediger koos meteen voor de aanval en dreigde continu, met een eerste strafcorner na vijf minuten. Een kolfje naar de hand van specialist Alexander Hendrickx, maar die blesseerde zich daarbij aan de rechterknie. Hendrickx verdween naar de kant en zou niet meer op het terrein komen - toch wel een zorg voor het vervolg van hun WK, al is het uiteraard afwachten op de diagnose.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het haalde de Belgen niet uit hun spel. Vooral Florent Van Aubel toonde zich heel bedrijvig en bracht de bal geregeld voor, maar telkens zat er een Japanse stick voor en Cédric Charlier stootte tot twee keer op doelman Yoshikakwa. Aan de overkant had Vincent Vanasch minder werk, al was hij wel attent op een uithaal van Yamasaki. Veel pogingen dus, maar geen doelpunt in het eerste quarter.

In het tweede kwart was het niet lang wachten voor Charlier dan toch de ban brak, met z’n tweede goal van het WK. Hij ontdeed zich van z’n bewaker en kon dan ongehinderd staalhard binnen knallen - onhoudbaar voor Yoshikakwa. De Belgen zetten hun offensief voort: Wegniez schoot naast en op een nieuwe strafcorner bracht de Japanse goalie weer redding op een poging van Loïc Luypaert.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar dan was het Tom Boon-time. Eerst schoot hij een assist van Van Aubel met een flits binnen, vervolgens strafte hij slecht verdedigen bij Japan af en drie minuten voor de rust devieerde hij een schot van Dockier onder Yoshikakwa. Althans, zo leek het toch. Na afloop gaf Boon toe dat hij de bal niét raakte, waardoor Dockier wellicht het doelpunt achter zijn naam zal krijgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de tweede helft namen de Red Lions evenwel wat gas terug en kwam Japan steeds beter in de partij. Dat leidde tot twee strafcorners - Van Aubel keerde de eerste op de lijn en ook de tweede levert niets op - maar in het slotkwartier kon Kentaro dan toch de eerredder scoren voor het land van de rijzende zon.

Waarna de Lions weer even versnelden: Van Aubel centerde, Boon kwam voor zijn mannetje om doelpunt nummer drie binnen te duwen. Een minuut later een nieuwe flits van de Red Lions: Charlier met de assist, Dockier met de goal. Nog was Boon niet voldaan: vijf minuten voor tijd zette hij een strafbal feilloos om. Meteen de 100ste goal van de Red Lions in hun WK-historie.

Voer voor statistieken, maar het voornaamste doel was bereikt: winnen met een ruim verschil. Zo veroverden de Belgen de poulewinst en dus een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. Duitsland kon dat voorkomen door met meer dan negen doelpunten verschil te winnen, maar ze moesten vrede nemen met een 7-2-zege tegen Zuid-Korea. De Red Lions nemen het dinsdag in de kwartfinale vermoedelijk op tegen thuisland India (6de op wereldranking), dat in de crossovers wel nog Nieuw-Zeeland treft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.