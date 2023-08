Red Lions pakken na masterclass brons én revanche (2-0) in troostfinale tegen Duitsland

Geen goud, maar brons voor de Red Lions op het EK hockey . In de strijd om de derde plaats namen onze nationale hockeymannen meer dan overtuigend de maat van thuisland Duitsland. Op het einde van het eerste kwart scoorde revelatie Onana erg knap, in het tweede kwart verdubbelde Van Aubel. De masterclass van de Lions was een statement van eerherstel na hun zure gemiste finale tegen Oranje .

BELGIË - DUITSLAND 2-0. Doelpunten: 14' Onana 1-0, 29' Van Aubel 2-0

Met het EK-brons heeft België nu acht grote kampioenschappen van een EK, WK of Spelen op rij een medaille behaald. Maar brons is niet de kleur waar de Lions nog een gat in de lucht van springen. De Belgische mannenploeg toonde zich vanmiddag wel heel erg gretig om orde op zaken te stellen na het verlies tegen Nederland, waarbij ze zich door slordige fouten in de eigen voet hadden geschoten. De EK-zege in de troostfinale tegen Duitsland is ook een revanche voor de verloren WK-finale eerder dit jaar.

Duitsland startte gezwind, maar de Lions namen snel het commando over met straffe pressing en vlotte balcirculaties. In het eerste kwart dwong België al drie strafcorners af: zeker op de laatste van Loïck Luypaert had doelman Alexander Stadler een prima redding in huis. Felix Denayer knalde even later de bal tegen de lat. De verdiende voorsprong kwam er in het slot van het eerste kwart. Nelson Onana devieerde een inzenden van Luypaert in doel: de derde EK-goal al van de Belgische jonge revelatie.

België liet zijn prooi niet los. Duitsland rekende op zijn sterke doelman: hij ranselde weerom een penaltycorner uit zijn doel en belette William Ghislain het scoren. De Belgische doelman Vincent Vanasch keek vanuit de verte toe: zelf had hij niet zoveel werk op te knappen - zo dominant was België in het tweede kwart. De 2-0 hing dus in de lucht: Florent Van Aubel zette die score met een alerte interventie op het bord.

Maar niet te vroeg victorie kraaien tegen de Duitsers. Dat was de les van de WK-finale begin dit jaar. België gaf een 2-0-voorsprong na een demonstratieve eerste kwart alsnog prijs en zou het pleit in shoot-outs verliezen. Duitsland kwam nu de rust ook scherper voor de dag - er zullen wel woorden gevallen zijn om iets meer aan het thuispubliek te bieden. Maar België verdedigde ook met een over-mijn-lijk-mentaliteit: pijnlijk concentratieverlies zoals tegen Oranje bleef achterwege. En de Lions vergaten niet zelf te prikken. Scoren vanop de penaltycorner lukte niet vandaag: verdediging en doelman haalden in het derde kwart de angel uit twee bijkomende pogingen.

In het laatste kwart eiste Duitsland het veldoverwicht op, maar botste op de hardnekkige vastberadenheid van de Red Lions: dit zouden ze nu niet uit handen geven. Zelf kwam België nog dicht bij de 3-0: een rebound van De Kerpel na een geredde penalty corner landde op de lat. Vanasch hield in de slotfase met knappe interventies de nul. Zo pakten de Red Lions autoritair het brons: ook voor het gekrenkte vertrouwen na de halve finale is de topprestatie tegen de regerende wereldkampioen een statement om zich te rehabiliteren.

Liveblog bekijk belangrijke updates EINDE. Red Lions pakken het brons De 2-0 blijft op het bord. Oververdiende zege die nog een pak hoger had kunnen uitlopen, mits de Red Lions efficiënter waren geweest op strafcorner. Negen stuks gingen de mist in, zodat Duitsland tot in de laatste minuut op zoek kon gaan naar de aansluitingstreffer. Maar dankzij goed werk van Vanasch bleef de nul op het bord. Geen goud dus, maar wel brons voor de Red Lions. Nog Duitse strafcorner In de slotminuut krijgen de Duitsers na een minutenlange vidoereferral nog een strafscorner. Ze oordelen dat de Lions een duwfout hebben begaan. Vreemde beslissing. Maar daar is Vanasch weer. Met een redding met de voet zorgt hij ervoor dat het 2-0 blijft. Dit mag niet meer misgaan. © BELGA Einde in zicht Ghislain probeert de bal te bevriezen in de Duitse helft, maar lijdt uiteindelijk toch balverlies. De Duitsers hebben nog twee minuten. Vanasch staat pal Nu toch wat druk en animo van het thuispubliek in Mönchengladbach. Maar Vanasch bewijst nogmaals een bijzonder betrouwbaar sluitstuk te zijn. Onder anderen Herzbruch vindt 'The Wall' op zijn weg. Duitsland zet offensief in De Duitsers zetten een slotoffensief in en wisselen doelman Stadler door een veldspeler. Nog zes minuten hebben ze - wordt het nog spannend? Nummer acht de goede? België dwingt via De Kerpel een negende strafcorner af. Boccard probeert het nu. Zijn poging wordt geblokt door Stadler, waarna De Kerpel er als eerste bij is om in te tikken. Pech is opnieuw zijn deel. Wéér de deklat. Zo blijft het 2-0. Einde derde kwart De 2-0 blijft op het bord in een derde kwart zonder al te veel verhaal. Even had België het moeilijk met z'n tienen, maar na de straftijd van Van Doren werden de Lions opnieuw de gevaarlijkste ploeg. Alleen de strafcorners willen er niet in. Zeven strafcorner als zonder goal. Zesde (en zevende) strafcorner België, weer niets Het wil maar niet lukken voor de Red Lions op strafcorner vandaag. Hendrickx zet zich nu weer achter de bal, nadat Van Aubel de bal tegen een Duitse arm mikte. Zijn eerste poging wordt met de voet afgeblokt, zijn tweede gaat niet voorbij Stadler. Belgen domineren weer Met elf tegen elf nemen de Lions opnieuw de overhand en gaan ze op zoek naar een derde goal. Een voorzet van Wegnez kan net niet worden verwerkt. Het zou al heel vreemd moeten lopen, mocht België op dit EK nog naast het brons grijpen. Vanasch brengt redding Vanasch moet nu pas een eerste keer in actie komen. Hij redt een schot met de voet. De Duitsers ook met een stevige grondscherende poging die naast gaat. De Lions zagen even af met z'n tienen, maar hielden al bij al makkelijk stand en kunnen nu weer voltallig verder. Bondscoach Michel van den Heuvel kijkt hoog vanuit de tribunes toe. © BELGA Lions starten derde kwart zonder Van Doren De tweede helft is van start gegaan met Van Doren die nog altijd even straftijd uitzit. Lions gaan rusten met 2-0-voorsprong Voorlopig alleen maar positief nieuws voor de Lions in Mönchengladbach. Ze zijn de betere van Duitsland en creëerden meer dan voldoende kansen voor een 2-0-voorsprong. Onder andere vijf strafcorners leverden geen succes op. Via goals van Onana en Van Aubel staat er toch een verdiende 2-0 op het bord. Het brons is meer dan binnen handbereik. © Photo News Gele kaart Van Doren De Red Lions moeten het vijf minuten met een speler minder doen voor een stickfout van Van Doren. Strenge beslissing van de scheidsrechter. GOAL! Van Aubel verdubbelt: 2-0 voor Lions Duitsland wil wel, maar het zijn de Red Lions die gewoon de betere ploeg zijn en vooral de gevaarlijkste. Ghislain was er eerst nog eens dichtbij, maar dan valt de 2-0 wel. Na een schot van Dohmen dat niet door Duitsland verwerkt wordt, is Van Aubel er als de kippen bij om in doel te verwerken. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. © Photo News Luypaert weer niet succesvol op strafcorner Het zijn de Belgen die het gevaarlijkst zijn. Maar ook de vijfde strafcorner na een fout van Peillat is niet de goede voor de Lions. Weer Luypaert achter de bal, maar ook weer doelman Stadler. Lions met controle Duitsland gaat in het tweede kwart op zoek naar de gelijkmaker, maar de Lions hebben de partij best onder controle en geven niets weg. GOAL! Onana opent verdiend de score De laatste Belgische aanval van het eerste kwart levert nu toch een - oververdiende - Belgische goal op. Luypaert met de inzet, Onana devieert gewiekst binnen. Wat een toernooi van Nelson Onana, zonder twijfel opnieuw een van de beste Lions in een voorlopig erg sterk België. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. © BELGA Duitsland laat strafcorner onbenut Ook de Duitsers dwingen op het einde van het eerste kwart een - eerste - strafcorner af na een fout van De Sloover. Maar na eerst goed verdedigend werk van de Red Lions maken de Duitsers er in de herneming (Wegnez blokte af met de voet) een zootje van en weg kans. Nog steeds geen goals. Denayer tegen de deklat Dame Fortuna kiest de kant van Duitsland. Knappe Belgische aanval en Denayer - vrijstaand - wordt gevonden op links. Hij haalt heerlijk uit, maar ziet zijn poging keihard tegen de lat gaan. Wat een pech voor Denayer. Tweede en derde strafcorner zonder resultaat Na samenspel tussen Charlier en Onana dwingt die laatste een tweede strafcorner af. Luypaert mag het nu proberen maar ook hij ziet zijn inzet gestopt op de lijn, maar uiteindelijk weer foutief en met een nieuwe strafcorner tot gevolg. Luypaert een tweede keer dan maar - zonder resultaat. Ook in de herneming wordt zijn harde poging nog afgeblokt. Het wil maar niet lukken voor de Lions.

