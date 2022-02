Red Lions openen 2022 met valse noot en lijden 2-1 nederlaag in Argentinië

Meer sportDe Red Lions hebben hun eerste officiële wedstrijd van 2022 verloren. In en tegen Argentinië, die twee weken geleden nog de Pan American Cup veroverden, zorgde een strafbal op twee minuten van het eindsignaal voor de beslissing in het voordeel van het thuisland (2-1). Aan de olympische kampioenen om het zondagavond in match nummer twee beter te doen.

Na een slopend 2021 genoten de Red Lions in december van een maand rust. Onze hockeymannen begonnen in januari hun voorbereiding op 2022 met een teambuilding in Frankrijk. Bondscoach Michel van den Heuvel vertrok vervolgens met 23 spelers op een bijzonder pittige winterstage naar Chili om dan door te reizen naar Argentinië voor twee Pro League-duels. Niet van de partij: Tom Boon. De topspits werd einde januari voor het eerst papa, van een zoontje Harrison.

In Cenard Buenos Aires speelden onze olympische kampioenen zaterdagavond hun vijfde wedstrijd om de Pro League. De Belgische hockeymannen begonnen in oktober met twee overwinningen tegen Duitsland, maar een maand later werd het slechts één op zes in Amstelveen tegen Nederland. Voor Argentinië, nummer zeven op de wereldranglijst, zijn dit de eerste wedstrijden van het huidige Pro League-seizoen.

In een aangenaam eerste kwart kwamen de Argentijnen in de zevende minuut op voorsprong. Via Gauthier Boccard kwam de bal ongelukkig voor de stick van Agustin Bugallo, die in onze Belgian League de kleuren van Gantoise verdedigt. Bugallo liet Loic Van Doren - hij zorgde een minuut eerder nog voor een mooie redding - kansloos (1-0). Drie minuten later pakten de Lions uit met een uitstekende combinatie. Arthur de Sloover bediende Cédric Charlier, wiens voorzet door Sébastien Dockier in doel werd gedevieerd: 1-1.

Die 1-1-stand stond ook na dertig minuten op het scorebord. In kwart twee kreeg de 22-jarige belofte William Ghislain twee uitstekende mogelijkheden, terwijl in de laatste minuten van de eerste helft Loic Van Doren in doel nogmaals zijn kunnen toonde.

Na de pauze was het meeste balbezit voor de Argentijnen, maar beide teams kwamen tot bitter weinig kansen. In het laatste kwart verhoogden de troepen van bondscoach Michel van den Heuvel ietwat de druk. Het winnende doelpunt viel echter aan de overkant. De Argentijnen kregen, na een duw van Arthur De Sloover, een eerder betwistbare strafbal. Maico Caisella zette risicovol de stroke om: 2-1. In de slotminuut leverde een derde Belgische strafcorner niets meer op.

Met zeven op vijftien na vijf wedstrijden is eindwinst in deze derde editie van de Pro League voor onze hockeymannen ver weg. Hét hoofddoel volgt echter binnen een klein jaar: in januari 2023 willen de Lions in India hun wereldtitel verlengen. Een kans op revanche tegen Argentinië krijgen de Belgen in een tweede onderling duel reeds zondagavond om 23 uur.

De Red Lions begonnen met Loic Van Doren, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Victor Wegnez, Felix Denayer, Simon Gougnard, William Ghislain, Cédric Charlier en Sébastien Dockier. Later volgden Loïck Luypaert, Antoine Kina, John-John Dohmen, Florent Van Aubel, Tanguy Cosyns en Tommy Willems.

Luypaert wil verlies niet dramatiseren: “Zitten midden in opbouwfase”

De titelverdedigers, die eind vorig jaar al door Nederland werden verslagen, hebben er een 15-daags trainingskamp in Chili en Argentinië opzitten, dat de Red Lions in staat moet stellen de basis te leggen met het oog op de komende grote toernooien. “Ons product is nog niet af, we zijn nog in ontwikkeling”, verklaarde Red Lion Loïck Luypaert. “Maar we kunnen zeker beter dan wat we zaterdag hebben laten zien.”

“We hadden deze speelstijl verwacht van de Argentijnen, die graag op de tegenaanval loeren en ons heel laag opwachten”, zei Luypaert. “Het is waar dat wij een beetje grinta misten in vergelijking met hen, maar zij komen net van zeven interlands op het Pan-Amerikaans kampioenschap, terwijl wij midden in onze ontwikkelingsfase zitten.”

“De videoref die van de strafcorner een strafbal maakte en de scheidsrechters die in de laatste twee minuten de controle wat verloren, vormen voor mij momentopnames”, vervolgde Luypaert. “Voordien moeten we al beter zijn. Ik ben trouwens niet verbaasd dat Frankrijk India heeft verslagen en gelijk heeft gespeeld tegen Nederland. Een jaar na de Olympische Spelen zitten veel teams in een opbouwfase, vaak met nieuwe bondscoaches en spelers.”

