Red Lions onderuit in halve finale na shoot-outs: “We hadden de wedstrijd moeten doodmaken”

Na vijf minuten in de tweede helft was het dan toch raak: Gauthier Boccard recupereerde de bal, hij lanceerde Nicolas de Kerpel die helemaal vrij in de cirkel stond: 1-0 voor de Lions. Nederland moést nu komen, maar geraakte niet aan kansen. Aan het einde van het derde kwart werd het zelfs bitsig. Victor Wegnez kwam goed weg met een groene kaart nadat hij Sander de Wijn een stevige duw gaf.

De Lions leken alles onder controle te hebben, maar met nog acht minuten op de klok leed Sébastien Dockier balverlies: Seve Van Ass profiteerde (1-1). De wedstrijd barstte plots helemaal los en de Lions reageerden meteen. Ze kregen een tweede strafcorner en dan is er Alexander Hendrickx om toe te slaan: 2-1. Nu was het weer aan Nederland om de druk op te voeren en met nog vier minuten te gaan ging een derde Nederlandse pc onder Vincent Vanasch door: 2-2 en shoot-outs moesten - net als tijdens de WK-finale in 2018 - deze halve finale beslissen. Daarin kon voor België alleen Felix Denayer scoren. Van Doren mocht zijn shoot-out zelfs hernemen, omdat Blaak te vroeg uit zijn doel kwam, maar ook zijn tweede poging ging dus niet binnen. Oranje mocht juichen.

“Een onnodige nederlaag”

“Ik vind dit een onnodige nederlaag”, aldus Alexander Hendrickx. “We domineerden deze wedstrijd en wij kregen ook de betere kansen. Het is zeer jammer dat we aan het einde van de wedstrijd die 2-1-voorsprong niet konden vasthouden. Op dat moment hadden we de wedstrijd moeten doodmaken. Hoe zwaar de ontgoocheling is ? We missen een finale van een belangrijk toernooi en op dit moment komt dat hard aan, maar het zou nog veel erger zijn mocht dit in Tokio gebeuren. Op grote momenten is het altijd heel close tussen België en Nederland. Dat werd vandaag nog eens bewezen. Nu moeten we zaterdag om de bronzen medaille gaan. Die mindere wedstrijd van vorige zondag moeten we tegen Engeland uitwissen.”