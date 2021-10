Red Lions nemen voor tweede keer in evenveel dagen de maat van Duitsland

Zwemmen Vijfde en zesde plaats voor Croenen in Boedapest, zesde plaats voor Lecluyse

7 oktober Louis Croenen is als vijfde geëindigd op de 100 meter wisselslag en als zesde op de 100 meter vlinder bij de wereldbekermanche zwemmen in het Hongaarse Boedapest in klein bad (25m). Fanny Lecluyse eindigde als zesde op de 100 meter wisselslag.