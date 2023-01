Red Lions naar finale WK hockey: België wint na shoot-outs Derby der Lage Landen tegen Nederland

Een goede 49 maanden na hun WK-finale in december 2018 stonden België en Nederland in Bhubaneswar opnieuw tegenover elkaar. Deze keer was een plek in de finale de inzet van de Derby der Lage Landen. Vergeleken met die match in 2018 stonden vandaag bij de Lions liefst vijftien dezelfde spelers op het wedstrijdblad. Alleen John-John Dohmen, Tanguy Cosyns en Maxime Van Oost namen de plaats in van Thomas Briels, Augustin Meurmans en de geblesseerde strafcornerspecialist Alexander Hendrickx. Bij Nederland is dat een heel ander verhaal. Jeroen Delmee nam na Tokio over van Max Caldas als bondscoach en hield grote schoonmaak. Slechts zeven spelers van de WK-finale van 2018 waren vandaag opnieuw op de afspraak.

Voor Antoine Kina betekende deze België-Nederland de honderdste interland uit zijn carrière. Het hongerige Nederland zorgde voor de eerste dreiging in de wedstrijd en kreeg in de achtste minuut ook een eerste strafcorner. Na een mindere stop van Lars Balk, keerde Florent Van Aubel het gevaar bij de herneming. De Red Lions konden geen vuist maken en drie minuten later volgde strafcorner nummer twee voor Oranje. Deze keer was het wel prijs. Het vrij centrale schot van Jip Janssen verraste Vincent Vanasch (0-1). In het eerste kwart kon België voor geen gevaar zorgen.

Bij de start van het tweede kwart bracht Nederland de Lions opnieuw in de problemen. Van dichtbij geraakten Tjep Hoedemakers en even later Thijs Van Dam niet voorbij Vanasch. Hier kwamen de Lions goed weg. Het bleef zoeken voor België tegen het goed georganiseerde Nederland. In de 24ste minuut scoorde kapitein Felix Denayer, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een voorafgaande fout van Sébastien Dockier. Naarmate het tweede kwart vorderde, kwamen de Belgen wat beter in de match. Net nadat de Nederlandse keeper Blaak een poging van Tom Boon redde, kregen de Lions een eerste strafcorner. Tom Boon zette zich achter de bal en nu was het Blaak die het centrale schot niet kon redden (1-1). De Belgen zaten terug in de match. Na een moeilijke eerste helft voor de Lions gingen de spelers met een 1-1-stand de pauze in. “We gaven te veel ruimte weg”, zei coach Michel van den Heuvel bij de pauze. “We moeten agressiever worden, we hockeyen te aarzelend.”

Op de tegenaanval zorgde Oranje opnieuw voor het eerste gevaar in de tweede helft. Van Dam ging op Vanasch af, maar ‘The Wall’ redde. Even later was het aan de overkant John-John Dohmen die de Lions op voorsprong kon brengen. Blaak redde puik. Jammer, want in minuut 36 was het prijs voor Nederland. Oranje kreeg twee strafcorners op rij en bij de tweede poging was het opnieuw Janssen die scoorde. Lijnstopper Florent Van Aubel kon de bal niet redden (1-2). De Belgen moésten nu wel komen en dat gebeurde. Cédric Charlier kon een voorzet van Tanguy Cosyns niet in doel werken, Felix Denayer zag twee schoten gestopt en ook Tom Boon geraakte niet voorbij Blaak. De Belgische druk – wat schoten ze vandaag laat wakker - leverde uiteindelijk de gelijkmaker op. De bal kwam in de cirkel voor de stick van Nicolas de Kerpel en de Antwerpenaar, aanvankelijk als zesde, overbodige aanvaller steevast op de bank, werkte genadeloos af: 2-2.

In het laatste kwart was een bal die ongelukkig op de voet van Tanguy Cosyns viel de aanleiding voor twee Nederlandse strafcorners. De twee pc’s leverden geen gevaar op. Bij een Belgische video-referral kregen de Lions een derde strafcorner. De bal werd echter slecht gestopt. In een zenuwslopende slotfase was het afwachten welk team de volgende mogelijkheid kreeg en met nog tien minuten op de klok volgde een unieke kans voor de Lions. Florent Van Aubel werd in de cirkel in de rug geduwd en de Belgen kregen een strafbal. De stroke werd echter door Tom Boon gemist. De Nederlanders kwamen meer en meer in de verdrukking en de Lions zochten naar de beslissende opening. Die werd echter niet gevonden en net zoals in de WK-finale van 2018 moesten shoot-outs de beslissing brengen.

Net als vier jaar geleden toonden de Belgen zich het koelbloedigst. Het werd 3-2 dankzij doelpunten van Van Aubel, De Sloover en Tanguy Cosyns op strafbal na een fout op Victor Wegnez. En dan was er natuurlijk nog nationale held Vanasch met drie reddingen.

Om een tweede wereldtitel op rij in het Kalinga Stadion van Bhubaneswar te vieren, moeten de Red Lions zondag om 14.30 uur in finale nog winnen van Duitsland. In de poulefase op dit WK stonden beide teams reeds tegenover elkaar. Inzet was toen de eerste plaats in de groep en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinale. Na een moeilijke wedstrijd voor de Lions scoorde Victor Wegnez in de 54ste minuut de 2-2-gelijkmaker. Dat bleek later genoeg voor plek één in de poule.

Dat je met de Duitsers tot het slotsignaal rekening moet houden, bewees de Mannschaft zowel in de kwart- als in de halve finale. In de kwartfinale tegen Engeland keken de Duitsers met nog een kleine drie minuten op de klok tegen een 0-2-achterstand aan. Ze keerden alsnog het tij en wonnen na shoot-outs. Vandaag in de halve finale zorgden de Duitsers opnieuw voor een opmerkelijke remonte. Tegen Australië, vooraf beschouwd als de grootste concurrent voor de Red Lions om de wereldtitel, maakten ze een 0-2 en 2-3-achterstand goed. Zes seconden voor het eindsignaal scoorde Niklas Wellen de winnende treffer. Een speler om in het oog te houden: Gonzalo Peillat. De ex-Argentijn scoorde vandaag drie keer uit strafcorner. In 2006 vierden de Duitsers voor de laatste keer een wereldtitel. De voorbije jaren vochten België en Duitsland al heel wat robbertjes uit, maar voor een grote finale tussen beide landen is het bijna tien jaar teruggaan. Op het EK 2013 in Boom wonnen de Duitsers toen in finale met 3-1.

De Red Lions begonnen met: Vincent Vanasch, Loïck Luypaert, Gauthier Boccard, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Felix Denayer, Antoine Kina, Victor Wegnez, Florent Van Aubel, Sébastien Dockier en Tom Boon. Daarna volgden: John-John Dohmen, Maxime Van Oost, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Tanguy Cosyns en Cédric Charlier.

