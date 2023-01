Red Lions mikken in 2026 op derde opeenvolgende WK-finale in eigen land, maar ook voordien blijven er nog twee grote uitdagingen over

Wat nu voor de Red Lions? Nog twee grote uitdagingen voor deze generatie

Van 19 tot 27 augustus spelen de Red Lions het Europees kampioenschap in Mönchengladbach. Titelverdediger zijn onze hockeymannen in Duitsland niet. Na hun Europese triomf in 2019 in Antwerpen, verloren ze immers in 2021 in Amstelveen in de halve finale na shoot-outs van Nederland. In Mönchengladbach staan de spelers in de poulefase tegenover Engeland, Spanje en Oostenrijk. Duitsland, Nederland, Frankrijk en Wales staan in de andere poule. Het toernooi is zeker belangrijk omdat de Europese kampioen een rechtstreeks ticket voor de Spelen van 2024 verovert.