Red Lions komen in tweede helft op toerental tegen Spanje, morgen wacht rechtstreeks duel om Pro League-titel tegen Nederland

Na de pauze sloeg de vlam wel meteen in de pan: kapitein Felix Denayer bediende Sébastien Dockier in de cirkel en met een backhand schot liet de spits de Spaanse keeper kansloos. Even later kwamen de Lions goed weg toen Basterra van dichtbij naast mikte. In minuut 37 volgde doelpunt nummer twee: na een mooie aanval en een schot van Arno Van Dessel kwam de bal voor de stick van Nicolas de Kerpel. De speler van Herakles trof raak: 2-0. De Belgen waren helemaal gelanceerd en in het derde kwart werd er nog eens twee keer gescoord. Eerst maakte Alexander Hendrickx er op strafcorner 3-0 van en even later zorgde Victor Wegnez voor 4-0-cijfers. Klus geklaard en een tiende zege in de Pro League was voor de Belgen meteen een feit.