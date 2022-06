Red Lions houden voorsprong niet vast tegen India: “Die laatste acht minuten waren het enige minpunt” - Sterke Panthers winnen wel

HockeyDe Red Lions en India hielden elkaar in het eerste van twee onderlinge duels na een zeer genietbare wedstrijd in evenwicht. In het laatste kwart zagen de olympische kampioen een 3-1-voorsprong teloorgaan: 3-3. In de shoot-outs haalde India een extra punt binnen.

De laatste Pro League-duels in eigen huis vormen voor de Red Lions een zeer mooie test tegen India, nummer vier op de wereldranglijst. Tien maanden geleden stonden beide landen nog tegenover elkaar in de halve finale van de Olympische Spelen. De Lions maakten toen in de tweede helft het verschil, wonnen met 5-2 en Alexander Hendrickx scoorde drie keer. Tijdens de voorbije wedstrijden in Antwerpen kregen enkele jongeren de kans om zich te bewijzen, maar voor de matchen tegen India koos bondscoach Michel van den Heuvel voor achttien gevestigde waarden. De Red Lions zo goed als op hun best dus, met alleen Loïck Luypaert en Antoine Kina nog geblesseerd langs de kant. België tegen India betekende ook een duel in het duel tussen de twee topscorers in deze Pro League: Harmanpreet Singh (16 doelpunten) en Tom Boon (12 doelpunten).

Er zat meteen veel tempo in de wedstrijd en nadat Loic Van Doren knap het eerste gevaar van India op strafcorner weerde was het aan de Red Lions om beter in de match te komen. Drie strafcorners geraakten echter niet voorbij keeper Sreejesh. In kwart twee vielen de doelpunten wel. In minuut achttien geraakte de bal niet weg in de Belgische cirkel en Shamsher Singh werkte af (0-1). Voor een uitverkochte tribune aan het Wilrijkse plein reageerden de Lions meteen. Een schot van Nicolas de Kerpel ging eerst nog over, maar even later zette diezelfde de Kerpel perfect voor en Cédric Charlier werkte even mooi af: 1-1 na een leuke eerste helft met aan beide kanten vier strafcorners. Jammer genoeg geraakte Arthur Van Doren helemaal aan het slot van die eerste helft geblesseerd. Hij kwam niet meer op het veld.

India schoot in de tweede helft opnieuw het best uit de startblokken en er was een goede Loic Van Doren nodig om redding te brengen na een strafcorner. De olympische kampioenen namen over en in minuut 36 mocht Simon Gougnard aanleggen. Zijn schot ging kurkdroog binnen: 2-1. Het was steeds opletten voor snedige tegenaanvallen, maar de Lions hadden de smaak wel te pakken en kregen nog kansen via John-John Dohmen en Florent Van Aubel.

In het vierde kwart dwongen de Lions in de 51ste minuut een vijfde strafcorner af. Specialisten Alexander Hendrickx en Tom Boon stonden niet op het veld, maar dat bleek geen probleem. Nicolas de Kerpel nam de pc voor zijn rekening en zette de bordjes op 3-1. Lang genieten van die twee doelpunten voorsprong konden de Lions niet. Eén minuut later kreeg India een strafbal en kwam weer helemaal in de wedstrijd (3-2). India zette door en versierde na die aansluitingstreffer vier strafcorners. Bij nummer vier was het prijs via Jarmanpreet Singh: 3-3 met nog twee minuten op de klok. Op 54 seconden van het eindsignaal kregen de Belgen met drie strafcorners op rij nog mogelijkheden om de drie punten thuis te houden, maar Hendrickx kreeg de bal niet in doel. In de shoot-outs haalde India het met 4-5.

“In vergelijking met de vorige matchen in Antwerpen is hockeyen tegen India een beetje next level”, aldus Florent Van Aubel. “Het was leuk om voor een volle tribune deze topmatch af te werken. We pakten het van bij het begin goed aan een speelden een zeer goede wedstrijd. Alleen die laatste acht minuten waren er te veel aan. Op dat moment moet je bij een 3-1-voorsprong de wedstrijd altijd klinisch uitspelen en dat deden we niet. Dat is het enige minpunt en richting de wedstrijd van morgen is dat een belangrijke les.”

De Red Lions begonnen met Loic Van Doren, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Manu Stockbroekx, Victor Wegnez, Felix Denayer, Simon Gougnard, Nicolas De Kerpel, Cédric Charlier en Tom Boon. Later volgden: Gauthier Boccard, Nicolas Poncelet, John-John Dohmen, Sébastien Dockier, Florent Van Aubel en Tanguy Cosyns.

Panthers voorbij India

Tegen China speelden de Red Panthers voorbije woensdag niet hun beste wedstrijd, beter doen tegen India was vandaag de boodschap. De hockeyvrouwen slaagden in dat opzet. In een wedstrijd die ze ruim domineerden werd het een 2-1-overwinning. Voor het vertrouwen richting WK is dat alvast een mooie zaak.

Woensdag maakt bondscoach Raoul Ehren zijn selectie van achttien speelsters voor het WK bekend, dat voor de Panthers op zondag 3 juli in het Spaanse Terrassa begint met een duel tegen Zuid-Afrika. De Pro League-matchen tegen India vormen voor de Panthers dus de laatste kans om zich in de gunst van de T1 te hockeyen. Deze keer verdwenen onder meer Elodie Picard, Abi Raye, Tiphaine Duquesne, Sophie Limauge, Lucie Breyne en Delphine Mariën uit de selectie voor het eerste duel tegen India. De hockeysters van India zijn intussen opgerukt naar de zesde plaats op de wereldrangschikking, twee plaatsen hoger dan de Panthers.

Na drie minuten mochten de Panthers reeds juichen. Kapitein Barbara Nelen schoot op doel en profiteerde van een niet al te beste tussenkomst van keeper Savita (1-0). De eerste helft, waarin de Belgische dames ruim domineerden, werd afgesloten met vier strafcorners voor België tegenover één voor India. Pauline Leclef kreeg na een fraaie actie van Charlotte Englebert nog de beste kans op een tweede doelpunt, maar haar schot ging net naast.

De Panthers kwamen ook scherp uit de kleedkamer en al snel leverde dat een tweede doelpunt op. Alix Gerniers bediende Ambre Ballenghien, die fraai in doel devieerde (2-0). Bijna herhaalde dat scenario zich enkele seconden later, maar Ballenghien trof nu de paal.

Bij het begin van het vierde kwart kwam India terug in de wedstrijd na zeldzaam balverlies van Stephanie Vanden Borre in eigen cirkel: Lalremsiami profiteerde (2-1). Ambre Ballenghien kreeg snel de kans om de Panthers opnieuw comfortabeler op voorsprong te brengen, maar opnieuw strandde haar poging op de paal.

“In de analyse na de wedstrijd van woensdag tegen China bleek dat - ondanks onze mindere match - de statistieken wel positief waren”, aldus Barbara Nelen. “Onze structuur was goed, maar aan de bal speelden we een slechte wedstrijd. In de ganse reeksen matchen van de Pro League is het logisch dat er eens een wedstrijd wat minder is. Vandaag tegen India deden we het veel beter. Dat is knap, want onbewust zullen er wel wat meisjes met de selectie voor het WK in het achterhoofd zitten. Ambre trof twee keer de paal, de score had zeker hoger kunnen oplopen. Het is enkel jammer dat we India in het laatste kwart wat in de wedstrijd lieten komen.”

Binnenkort wordt de selectie van de Panthers voor het WK dus bekendgemaakt, daarna resten nog matchen om de Pro League in Londen tegen Engeland en in Den Bosch tegen de Verenigde Staten. “Het zijn veel matchen, maar ik vind het wel een perfecte voorbereiding richting WK”, zegt Nelen. “Op het WK zullen we fit zijn, daar ben ik van overtuigd.”

De Red Panthers begonnen met Aisling D’Hooghe, Helene Brasseur, Emma Puvrez, Lien Hillewaert, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Charlotte Englebert, Louise Versavel en Alexia ’t Serstevens. Later volgden: Elena Sotgiu, Vanessa Blockmans, Pauline Leclef, France De Mot, Justine Rasir, Alix Gerniers en Ambre Ballenghien.

