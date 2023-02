Red Lions en Red Panthers stoten door naar kwartfinales WK indoor hockey

Onze nationale indoor hockeyteams spelen op dit moment het WK in Pretoria. Vandaag werd in Zuid-Afrika de poulefase afgesloten en zowel de Indoor Red Lions als de Indoor Red Panthers plaatsten zich voor de kwartfinale. De hockeyvrouwen eindigden zelfs zeer knap tweede in hun poule en staan in kwartfinale tegenover gastland Zuid-Afrika. De mannen botsen op het sterke Iran.

Exact een week na het WK hockey in India ging in Pretoria het WK indoor hockey van start. Duitsland, zowel bij de mannen als de vrouwen al jarenlang toonaangevend in indoor hockey, zag dat schema, dat ook nog eens samenviel met de vaderlandse competitie, niet zitten en haakte af voor het WK. Wél van de partij: de Indoor Red Lions en Panthers.

De Belgische indoorvrouwen staan vijftiende op de wereldranglijst en hebben met doelvrouw Elodie Picard en France De Mot twee Red Panthers in de rangen. Kapitein is Laurine Delforge. Naast een sterke hockeyspeelster is zij ook nog eens de beste vrouwelijke scheidsrechter ter wereld. Delforge floot zowel in 2016 als in 2021 de olympische vrouwenfinale.

Volledig scherm De indoor Red Panthers. © World Sport Pics

Het team van bondscoach Max Garreta kreeg in Pretoria in de eerste twee matchen zwaar geschut voorgeschoteld. Tegen Tsjechië (FIH 6) en Oekraïne (FIH 4) werden het 1-6 en 0-3-nederlagen. Daarna bleef België in de poulefase foutloos: 5-2 tegen Kazachstan (FIH 11), 2-1 tegen Namibië (FIH 9) en vandaag 1-0 tegen Canada (FIH 16). Het was Claire Barry die tegen Canada het enige doelpunt uit de wedstrijd scoorde. Door de 3-3-uitschuiver van Oekraïne vandaag tegen Kazachstan sloten de Indoor Red Panthers de poulefase op een bijzonder knappe tweede plaats af. De kwartfinale halen was voor aanvang van het WK het doel, maar de Belgische indoorvrouwen mogen nu dromen van meer. Morgen om 18 uur neemt België het in kwartfinale op tegen gastland Zuid-Afrika (FIH 14). Een niet onmogelijke opdracht.

Bij de Belgische mannen klinkt de naam Nicolas Poncelet wellicht vertrouwd in de oren. De 26-jarige speler van Amsterdam behoort immers al vele jaren tot de brede kern van de Red Lions en verzamelde intussen dertig caps. Dé indoorspecialist in het team van bondscoach Maxime Bergez is echter Philippe Simar. De 27-jarige Brusselaar is kapitein van de Indoor Red Lions en scoort aan de lopende band. In de poulefase in Pretoria stond hij in vijf matchen dertien keer aan het kanon.

Volledig scherm Laurine Delforge juicht. © World Sport Pics

De Belgische mannen, nummer acht op de wereldranglijst, begonnen het WK met vlotte overwinningen tegen Kazachstan (7-1) en Nieuw-Zeeland (7-2). In de derde poulematch bleek Oostenrijk, nummer één op de wereldranglijst, met 1-5 te sterk. Gisteren ging Namibië (FIH 16) met 4-1 voor de bijl en vandaag werd het in Pretoria een rechtstreeks duel om de tweede plaats in de poule tegen Nederland (FIH 7). De Indoor Red Lions verloren met zeer zware 1-7-cijfers en mogen het morgen om 13.30 uur opnemen tegen het stevige Iran, nummer drie op de wereldranglijst. Geen cadeau.

Volledig scherm De indoor Red Lions © World Sport Pics