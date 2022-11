Red Lions en Red Panthers sterk tegen Argentinië: Hendrickx treft vier keer raak

De Red Lions begonnen hun vierluik in Mendoza met nederlagen tegen Duitsland en Argentinië, maar trokken in de twee volgende onderlinge ontmoetingen telkens wel aan het langste eind. De voorbije nacht ging het organiserende land met 2-4 voor de bijl. Bij de rust stond het 1-2, daarna liepen de Red Lions uit tot 1-4. In totaal versierde België acht strafcorners - tegenover twee voor Argentinië - en drie daarvan werden omgezet door de onvermijdelijke Alexander Hendrickx. De speler van het Nederlandse Pinoké tekende trouwens voor de vier Belgische doelpunten. Nadat een strafcorner van Hendrickx door een Argentijnse voet op de lijn werd gekeerd, zette hij ook nog eens de toegekende strafbal om.

Met overwinningen in hun laatste twee wedstrijden keren de troepen van bondscoach Michel van den Heuvel in ieder geval met een goed gevoel huiswaarts. In ons land staan nog twee speeldagen om de ION Hockey League op de affiche, daarna kunnen de Red Lions zich helemaal concentreren op het verdedigen van hun wereldtitel in India. Als voorbereiding gaan de Belgen nog op stage naar Cadiz. Op 14 januari staat in Bhubaneswar het eerste WK-duel tegen Zuid-Korea op de affiche. Daarna spelen de Red Lions in de poulefase nog tegen Duitsland (17 januari in Bhubaneswar) en Japan (20 januari in Rourkela).

Gelijkspel voor Red Panthers

Ook onze nationale hockeyvrouwen stappen met een zeer goed gevoel op het vliegtuig richting België. In hun laatste duel werd het immers een zeer knap 2-2-gelijkspel tegen Argentinië, dat tweede staat op de wereldranglijst. Twee keer maakten de Red Panthers een achterstand goed. Eerst scoorde Michelle Struijk na een stevige rush van Charlotte Englebert en in de 48ste minuut zorgde Ambre Ballenghien voor de 2-2-eindstand. Dankzij winst in de afsluitende shoot-outs sprokkelde België nog een extra punt in de stand van de Pro League. In vier duels in Argentinië – twee keer tegen Duitsland en twee keer tegen Argentinië – speelden de Red Panthers drie keer gelijk. Twee keer werden de shoot-outs gewonnen.

Hélène Brasseur werd verkozen tot ‘speelster van de match’. “Het ganse team vocht tot de allerlaatste minuut, iedereen verdient deze prijs”, aldus Brasseur. “We toonden hier dat we voor een vol stadion uitstekend kunnen hockeyen én dat we in de shoot-outs stevige progressie maakten.”

