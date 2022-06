Red Lions eindigen Pro League in schoonheid: 0-5 winst in Engeland

HockeyOnze hockeymannen sloten de derde editie van de Pro League af met een klinkende 0-5-overwinning in Londen tegen Engeland. “We kunnen terugblikken op twee sterke wedstrijden”, aldus John-John Dohmen, die zijn 432ste interland speelde en in de stand van de ‘all time caps’ op een gedeelde tweede plaats komt.

Voor de elfde wedstrijd op rij bleven de Lions ongeslagen. Vincent Vanasch nam in deze tweede wedstrijd van onze hockeymannen in Londen – een dag eerder werd het 2-2 - in doel de plaats in van Loic Van Doren. Kapitein Felix Denayer sukkelde met sinusitis en bleef aan de kant. Thibeau Stockbroekx kwam in het team.

In het eerste kwart dwongen beide teams één strafcorner af. Vincent Vanasch redde knap de Engelse poging, maar aan de overkant was het wel raak. Op de fase die volgde na de strafcorner tikte Nicolas de Kerpel binnen (0-1). In tegenstelling tot een dag eerder waren de olympische kampioenen dus niet op achtervolgen aangewezen. Net voor de pauze moest Vanasch bij een Engelse doorbraak nog eens zeer gepast tussenkomen

De Engelsen kwam het best uit de kleedkamer, creëerden enkele kansen, maar het waren wel de Belgen die de strafcorners afdwongen. In minuut 40 was het opnieuw prijs voor de jongens van Michel van den Heuvel. Alexander Hendrickx knalde een pc keihard tegen de paal, in de rebound werkte Arthur De Sloover koelbloedig af: 0-2 en de Lions op weg naar hun tiende overwinning in zestien matchen in de Pro League.

Die zekerheid kwam er helemaal in het laatste kwart. De Engelsen haalden hun keeper naar de kant en daar profiteerden de Belgen van: twee keer Alexander Hendrickx op strafcorner en vervolgens Nicolas de Kerpel dikten aan tot 0-5. “Tegen een fysiek sterke ploeg kunnen we terugblikken op twee zeer goede wedstrijden”, aldus John-John Dohmen. “Het enige verschil was dat Engeland zaterdag zeer efficiënt was. Vandaag sloop bij hen de vermoeidheid er in.”

Dohmen werkte in Londen zijn 432ste interland af en dat was er één met een zilveren randje. In de ranking van de ‘all time caps’ komt hij op een gedeelde tweede plaats met de Brit Barry Middleton. “Dat is een eer”, aldus Dohmen. “Middleton is een legende. Het is extra speciaal om hier in Engeland met hem op gelijke hoogte te komen.” Dohmen kan zelfs nog het absolute record van de Nederlander Teun de Nooijer najagen, die op 453 interlands strandde. “Dat zijn nog 21 caps, dat lijkt me niet onmogelijk”, knipoogt de 34-jarige Dohmen. “Mijn motivatie blijft in ieder geval intact. Ik hou van deze groep en beleef nog veel plezier. Daarom ben ik er nog steeds bij.”

De derde editie van de Pro League zit er op, maar de Red Lions trainen nog drie weken voort, inclusief een stage in Knokke. “Op mentaal vlak worden de komende weken zwaarder, want we hebben geen matchen meer in het vooruitzicht”, besluit Dohmen. De hockeymannen beëindigen de Pro League met 35 punten op de tweede plaats na Nederland en doen daarmee even goed als in 2019. Vorig jaar schreven onze hockeymannen de Pro League op hun naam.

De Red Lions begonnen met Vincent Vanasch, Gauthier Boccard, Manu Stockbroekx, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Victor Wegnez, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Florent Van Aubel, Tm Boon en Cédric Charlier. Later volgden: Nicolas Poncelet, Maxime Van Oost, John-John Dohmen, Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns en Thibeau Stockbroekx.

