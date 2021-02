Red Lions de betere van Spanje in Hockey Pro League, Dockier matchwinnaar in 200ste interland: “Timing zat goed”

HockeyMorgen speelt John-John Dohmen mogelijk zijn vierhonderdste wedstrijd voor de Red Lions, maar in de eerste van twee Pro League-matchen in Valencia tegen Spanje was het een andere jubilaris die zich in de kijker speelde. Met twee knappe doelpunten vierde Sébastien Dockier zijn tweehonderdste match in het shirt van de Red Lions in stijl. België won met 2-3 en staat morgen om 13 uur opnieuw tegenover Spanje.

Een walk-over zoals op het Europees kampioenschap 2019 in Antwerpen – toen wonnen de Belgen zowel de openingsmatch als de finale met 5-0 van Spanje – werd het niet voor onze Red Lions in het lege Betero-Stadion van Valencia. Logisch, want onze hockeymannen hebben net een zware stage op Gran Canaria achter de rug als start van de voorbereiding op de Olympische Spelen. “Het werd een zeer geslaagde en pittige stage op Gran Canaria”, aldus Sébastien Dockier. “Tegen Spanje was het weer even wennen. We speelden op stage immers geen oefenduels en de laatste officiële match lag toch alweer drie maanden achter ons. We begonnen sterk aan de match en creëerden in de aanvangsfase veel doelkansen. Daarna speelden we iets te geforceerd.”

De drie Belgische doelpunten waren alvast van bijzonder mooie makelij. Sébastien Dockier staat in de spits haast altijd op de goede plaats en bewees dat vanochtend met twee prachtige deviaties. Kapitein Thomas Briels scoorde het tweede Belgische doelpunt na een puike individuele actie. Dockier, die einde 2012 tijdens de Champions Trophy in Melbourne zijn debuut maakte voor de Red Lions, kon geen mooier scenario bedenken voor zijn tweehonderdste wedstrijd. “Ik ben zeer trots dat ik deze kaap bereikte”, aldus de Antwerpenaar. “Het doet sowieso deugd om twee keer te scoren. Ik heb misschien wel een neus voor dit soort doelpunten. De voorzetten van Gauthier Boccard en Simon Gougnard waren perfect en mijn timing zat goed.”

Volledig scherm Dockier. © Photo News

Bondscoach Shane McLeod staat na het EK in juni voor een aartsmoeilijke opdracht: voor de Olympische Spelen moet hij een selectie maken van zestien spelers (+ twee reserves). Sowieso moet hij enkele topspelers thuis laten. Dockier ondervond dat in 2019 toen hij uit de boot viel voor het EK in Antwerpen. “Het was de eerste keer in negen jaar dat ik voor een belangrijk toernooi niet werd geselecteerd”, aldus Dockier, die sedert dit seizoen in de Nederlandse Hoofdklasse de kleuren van het Amsterdamse Pinoké verdedigt. “Een zware teleurstelling. Zeker omdat het EK in Antwerpen werd gespeeld. Ik moet wel toegeven dat ik die periode niet echt in vorm was. Alle begrip dus voor de keuze van de bondscoach. Over de selectie voor de Olympische Spelen wordt er in de groep niet veel gepraat. Eigenlijk verdienen we allemaal onze plaats. Natuurlijk komt deze goede prestatie mij goed uit, maar een selectie dwing je niet af op basis van één wedstrijd.”

Morgen om 13 uur staan Spanje en België opnieuw tegenover elkaar. Een nieuwe zege brengt België met 32 op 39 zeer dicht bij de eindzege in de Pro League. In dat geval tellen de Lions veertien punten voorsprong op Nederland, dat wel vier matchen minder speelde. “We gaan weer voluit voor de drie punten”, zegt Dockier. “Op fysiek vlak zijn we zeker sterker dan Spanje. Daar moeten we in de tweede helft voordeel uit halen.”

Indien John-John Dohmen wordt geselecteerd – vier spelers moeten plaats ruimen voor de vier spelers die vandaag in de tribune zaten – dan speelt hij zijn vierhonderdste wedstrijd voor de Red Lions. “Dat is gigantisch”, zegt Dockier. “Niet veel jongens gaan dat halen. Ik zeker niet, want op 31- jarige leeftijd zit ik nog maar in de helft (lacht).”

Volledig scherm © BELGA