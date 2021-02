Red Flames en WK vrouwenvoetbal in 2027 als ultieme hefboom: nieuwe streefdatum make-over nationaal stadion

SportHet ‘nieuwe’ nationaal voetbalstadion, dat in de praktijk een complete renovatie is van het Koning Boudewijnstadion, moet klaar zijn vóór 2027. Dat ziet de voetbalbond als uiterste richtdatum, omdat België dan samen met Duitsland en Nederland het WK vrouwenvoetbal wil organiseren.

Het dossier van het vernieuwde Koning Boudewijnstadion is vorig jaar al overgemaakt aan de nieuwe federale regering van premier Alexander De Croo. De voetbalbond bespeurt veel politieke goodwill, al loopt het project vertraging op door de coronapandemie. Een stadion is nu begrijpelijk geen topprioriteit. Eens de gezondheidscrisis achter de rug moet het dossier wél in een stroomversnelling komen.

De voetbalbond ziet 2027 als uiterste deadline voor de complete make-over van het Koning Boudewijnstadion die aan alle moderne comfortnoden voldoet. Liever is het stadion nog eerder klaar, maar de Red Flames en het WK vrouwenvoetbal dienen als ulltieme hefboom. In oktober vorig jaar maakte de voetbalbond bekend dat België zich samen met Nederland en Duitsland kandidaat wil stellen. Het bidbook zou in 2023 bij de FIFA moeten belanden, met Brussel als een van de speelsteden naast een stadion in Vlaanderen en Wallonië.

Alle stadionplannen moeten zo concreet mogelijk zijn: de bond kan zich geen tweede keer gezichtsverlies veroorloven zoals bij de terugtrekking van Brussel als speelstad voor het EK 2020 omdat er geen schot kwam in het stadiondossier. Het bid moet ook ijzersterk zijn omdat er stevige kapers op de kust lijken te komen. Ook de Scandinavische landen, Chili, Italië, Zuid-Afrika en de VS overwegen een gooi te doen naar de WK-organisatie in 2027.

De Red Flames spelen vanavond in Brussel tegen Nederland en zondag in Aken tegen Duitsland als promotie voor de gezamenlijke WK-kandidatuur. De verouderde staat van het Koning Boudewijnstadion is niet de beste publiciteit. De frustratie over de gebrekkige infrastructuur is nog groter gezien de huidige gouden generatie van Rode Duivels, - al meer dan twee jaar lang onafgebroken het nummer één op de FIFA-ranking. Ook de politiek beseft dat België naar de buitenwereld een mal figuur slaat zonder een nationaal stadion op niveau.

Zeker is dat de ‘Golden Generation Arena’ om een renovatie van het Koning Boudewijnstadion gaat. De pistes voor een nieuw stadion op een andere locatie zijn afgeblazen. Het project verloopt ook samen met de Memorial Van Damme zodat de populaire atletiekmeeting zijn toekomst behoudt.

