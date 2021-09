Red Dragons ondergaan wet van de sterkste tegen Polen, maar tanken vertrouwen voor cruciale wedstrijd tegen Oekraïne

Wat doe je ertegen? Deze wereldkampioen heeft dan wel zijn olympische missie niet volbracht, want het werd geveld in de kwartfinales na een vijfsetter tegen de latere kampioen Frankrijk, maar de titel van Europees kampioen in eigen huis moet straks de pijn verzachten.

Op het terrein stuk voor stuk ­wereldtoppers, met om er eentje te noemen de genaturaliseerde Cubaan Leon. Op z’n 14de mocht hij meedoen met de A-ploeg in Cuba, op z’n 20ste koos hij voor een leven in Polen en huwde de eerste Poolse journaliste die hem interviewde. Leon wordt het ‘monster van de jump’ genoemd. Hij beheerst de hardste opslag: 138 km/u. Zijn reikhoogte is 3m80 (hij meet 2m02). Belgen hebben normaal dan een voetje nodig om hem proberen af te stoppen. Maar dat is gisteren toch wel sporadisch gelukt.

Polen – in een gewijzigde opstelling – scoorde in de openingsset zeven bloks. Sam Deroo was er het grootste slachtoffer van: 3 op 11. Gelukkig was er Tuerlinckx om af en toe tegen te prikken. Ook Desmet liet zich gelden, in aanval en met zijn racketopslagen. En deze jonkie van 20 trok de lijn door in de tweede set. Samen met een indrukwekkende Tuerlinckx en een herstelde Deroo forceerde België een tweepuntenkloof die bleef doorwegen tot zowaar een eerste setbal bij 23-24. De 19-jarige Liam McCluskey was inmiddels even ingevallen bij een dubbele wissel met Van den Dries. De jonge spelverdeler werd zondag nog in alle haast overgevlogen vanuit Maaseik om de geblesseerde ­Valkiers te vervangen. België zag zijn setbal alsnog gecounterd.