Red Dragons geplaagd door blessures en afzeggingen voor EK-kwalificatiecampagne: “Grote groep jong talent zonder ervaring”

VOLLEYBALDe Final Four van de Golden League hebben ze niet gehaald, vanavond beginnen de Red Dragons onder de nieuwe bondscoach Emanuele Zanini (57) aan het tweede luik, de kwalificatieronde voor het EK 2023. De Italiaan zit met kopzorgen, want hij moet aan de slag met een fel verjongde selectie. En dat had hij niet zien aankomen… “Het werd mij anders voorgesteld.”

De Belgische mannenploeg moet in haar EK-kwalificatiepoule voorbij Faröer en Estland. Normaal moesten deze maand ook nog twee wedstrijden volgen tegen Israël, maar dat land is als co-organisator rechtstreeks geplaatst - Israël werd aangeduid als vervanger voor Oekraïne dat om politieke redenen het EK niet mee organiseren. Faröer (43ste op de CEV-ranking) moet een haalbare kaart zijn voor de Belgen (CEV14) - “We hebben geen informatie over die ploeg, het blijft een vraagteken”, merkt Zanini op - Estland staat in de ranking op de 23ste plaats, maar meldt zich straks ‘au grand complet’, met zijn sterkste spelers. En dat is nu net bij de Red Dragons niet het geval.

“Het werd mij anders voorgesteld”, knikt Emanuele Zanini, terend op een indrukwekkend palmares als clubcoach in Italië, Frankrijk en Polen en als bondscoach in Slovakije, Turkije en Kroatië. “Het beeld zou een ideale mix zijn van gevestigde waarden die hun strepen verdienen bij topclubs naast jong opkomend talent. Dat trok mij ook aan. België heeft een interessant team, met heel jong talent dat doorstroomt op stevige fundamenten vanuit de volleybalschool.”

“Voor de start van de Golden League meldden plots te veel sleutelspelers af. Sam Deroo kwam geblesseerd uit de Poolse competitie en moest in juni weer onder het mes. Stijn D’Hulst herstelt nog van een rugletsel en schuwt overbelasting in de aanloop naar een nieuw clubseizoen met Roeselare, Matthias Valkiers heeft dan weer een rugprobleem, Hendrik Tuerlinckx is gestopt als international – ook door slepende blessures, Jolan Cox kan zich blijkbaar niet meer opladen voor de Red Dragons en Seppe Rotty last een rustpauze in”, somt Zanini op. “Voorts is Simon Plaskie nog herstellende van een knieletsel, sloot Mathijs Desmet – vandaag dé belangrijkste speler – de competitie met Roeselare geblesseerd af - hij traint nu wel mee, maar zal hij niet in topvorm zijn - en kon Tomas Rousseaux zich eerst niet opladen voor een vervolg in het nationaal team, maar heeft hij ons in de voorbije weken wel geholpen, en dat apprecieer ik. Door al die afzeggingen is de basis van de huidige Red Dragons een grote groep jong talent zonder ervaring. Red Dragons, maar nog groen.”

Quote Aan sommige internatio­nals – te vaak bankzitter bij hun club – heb ik gezegd dat ze een keuze moeten maken: ofwel een andere club zoeken, ofwel kiezen voor een andere positie op het terrein. Ze moeten spelen! Emanuele Zanini

En de bondscoach gaat door: “We hebben maar één hoofdaanvaller, Ferre Regers, die geen basisspeler was/is bij Maaseik. Basil Dermaux (19) was een ontdekking in de Golden League, maar maakt plots even tijd voor zijn studies. Lou Kindt is een opposite, maar hem moet ik als middenman uitspelen, al ziet hij het zelf liever anders. Robbe Van de Velde was geen basisspeler in Aalst – al zal dat voor komend seizoen wel veranderen, hoorde ik van hun nieuwe coach –, Robbe is vandaag op het terrein mijn beste speler. Kortom, we hebben een groot probleem.”

“Die jonge spelers hebben tijd nodig, om vaker te spelen en ervaring op te doen. Aan sommige internationals – te vaak bankzitter bij hun club – heb ik gezegd dat ze een keuze moeten maken: ofwel een andere club zoeken, ofwel kiezen voor een andere positie op het terrein. Ze moeten spelen! Dat is de enige weg. Frankrijk heeft gebouwd aan een team dat vandaag wereldtop is en wint de Nations League met spelers als N’Gapeth en Clévenot die al tien jaar international zijn.”

Volledig scherm Ferre Reggers is hoofdaanvaller bij de Red Dragons, maar nog bankzitter bij Maaseik. © MPM

Van Hoyweghen dirigent

Niet bij de pakken blijven zitten, herpakt Zanini zich snel. De Red Dragons vragen tijd, maar die krijgen ze niet. “We moeten ons plaatsen voor het EK.” Net zoals in de Golden League zal Seppe Van Hoyweghen (21) de Red Dragons dirigeren aan de pass, met Liam Mc Cluskey (20) als stand-in. In het midden staan Lennert Van Elsen (21) en Lou Kindt (25) – Wout D’Heer (21) is nog herstellende van een enkelverzwikking, Ferre Reggers (19) is de hoofdaanvaller, Martin Perin (19) is de libero en in receptie-aanval wordt gerekend op Robbe Van de Velde (19), Simon Peeters of François Lecat (29) – na zijn schouderoperatie nog niet helemaal op volle kracht. Met achter de hand misschien Mathijs Desmet (22) en Tomas Rousseaux (28). De Red Dragons staan voor hete vuren…

WOENSDAGAVOND

20 uur: België - Faröer (in Beveren)

ZONDAG 07/08

16 uur: Estland - België (in Tallinn)

WOENSDAG 17/8

20 uur: België - Estland (in Roeselare)

ZONDAG 21/8

17 uur Faröer - België (in Torshavnar)

• De zeven groepswinnaars en vijf beste nummers twee plaatsen zich voor het EK.

Volledig scherm De Italiaan Emanuele Zanini (56) is dnieuwe bondscoach van de Red Dragons. © CEV