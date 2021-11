Red Dragon Tomas Rousseaux ernstig toegetakeld na aanval op straat in Polen

Tomas Rousseaux, een vaste klant in de selectie van het nationale volleybalteam, speelt sinds 2017 in Polen en sinds dit seizoen voor GKS Katowice. Rousseaux zou midden oktober zijn aangevallen op straat. Katowice meldt dat hij “een ernstige blessure” heeft opgelopen na een aanval door een onbekende. Er zou een strafrechtelijk onderzoek lopen. Katowice stelt ook dat Rousseaux zeker nog enkele weken niet mag trainen en spelen.

Lokale media hebben meer informatie. De aanval zou zijn gebeurd in de buurt van het centrale plein in Krakau. Rousseaux zou verwondingen hebben opgelopen aan het hoofd en het aangezicht en is inmiddels geopereerd.